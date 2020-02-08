İşte Dünyanın ilk Snapdragon 865'li Telefonu!

ZTE, yaptığı sürpriz duyuru ile Samsung'u bir anlamda yenmiş oldu. Zira ZTE, yaptığı duyuru ile dünyanın ilk Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefonu Axon 10s Pro'yu tanıttı. Bilindiği gibi Samsung Galaxy S20'nin de Snapdragon 865 işlemci ile tanıtılması bekleniyor. Ancak Galaxy S20 tanıtımı 11 Şubat'ta gerçekleşecek. ZTE ise Samsung'dan önce davrandı ve Snapdragon 865 işlemcili ilk akıllı telefonunu tanıttı.
Axon 10s'i özel yapan tek şey kullandığı işlemci değil. Bu telefon aynı zamanda yine dünyanın ilk LPDDR5 RAM kullanan akıllı telefonu oluyor.
İşte tanıtılan ilk Snapdragon 865'li ZTE Axon 10s Pro'nun özellikleri.
ZTE Axon 10s Pro Özellikleri
ZTE Axon 10s Pro, az önce de söylediğimiz gibi Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865'ten güç sağlıyor. Yine dünyanın ilk LPDDR5 RAM'lerini kullanan telefonun RAM kapasitesi ise 12 GB olarak karşımıza çıkıyor.
6.47 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran taşıyan Axon 10s Pro, geneleksel 60Hz tazeleme hızına sahip. Bu da telefonu 90Hz ve 120Hz panellere sahip akıllı telefonların dışına itiyor.
Axon 10s Pro'da kullanan depolama kapasitesi de 256 GB. Depolama alanının UFS 3.3 sınıfında olması da Axon 10s Pro'yu önemli yapan bir diğer etken. Telefon bu sayede oldukça hızlı veri transferi gerçekleştirebiliyor.
Telefonun kullandığı kablosuz bağlantılar arasında ise 5G desteği, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bulunuyor.
ZTE Axon 10s Pro Kamera Özellikleri
ZTE Axon 10s Pro'nun arka kamerasında 3'lü kamera kurulumu yer alıyor. Bunlardan ana kamera 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyaframlı olurken, ikinci kamera 8 MP ve f/2.4 diyaframlı telefoto sensör, 3'üncü kamera ise 20 MP f/2.2 ultra geniş açılı olarak iş yapıyor.
Telefonda ön kamera ise 20 MP ölçüsünde tutulmuş. Ayrıca ön kamera, telefonun ekranında damla çentik altında gizleniyor. Ekranın altında da entegre parmak izi sensörü mevcut.
Axon 10s Pro'da 4000 mAh kapasitesinde batarya yer alırken, Qualcomm Snapdragon 865 işlemcinin diğer nimetlerinden Quick Charge 4.0 teknolojisi de telefonda benimseniyor.
ZTE Axon 10s Pro Fiyatı ve Satış Tarihi Nedir?
ZTE Axon 10s Pro'nun yakın zaman içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak ZTE, Axon 10s Pro fiyatı için herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Axon 10s Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi belli olduğunda sizlere bildireceğiz.
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