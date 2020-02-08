İşte Dünyanın ilk Snapdragon 865'li Telefonu!

ZTE, yaptığı flaş duyuru ile dünyanın ilk Snapdragon 865'li ve LPDDR5 RAM'li akıllı telefonu Axon 10s Pro'yu duyurdu. İşte Axon 10s Pro'nun sahip olduğu tüm özellikler!