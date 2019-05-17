İşte Galaxy Fold'da Yapılan Geliştirmeler
Samsung'un çıkış tarihini ertelediği Galaxy Fold'da yaptığı donanımsal değişiklikler ve düzeltmeler belli oldu...
Samsung, yenilikçi telefonu Galaxy Fold'un çıkış tarihini inceleme ürünlerinde çıkan sorunlar nedeniyle ileriye almıştı. Cihazın ABD'de 26 Nisan'da, Avrupa'da ise daha sonra piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak bu olmadı. Üstelik Galaxy Fold'un yeni çıkış tarihi de daha açıklanmadı.
İnceleme ürünlerini geri toplayan Samsung, ekran korumasını güçlendireceğini söylemişti. Şimdi ise yeni bir rapor, Samsung'un ilk katlanabilen telefonunda yaptığı geliştirmeleri ortaya çıkardı. Rapora göre Samsung, ekranın üzerindeki koruyucu katmanı gövdeye dahil etti. Böylece kullanıcının katmanı çıkarmasının önüne geçildi. Bazı inceleme ürünlerinin bu katman söküldüğü için bozulduğu biliniyor. Samsung, bu katmanı çıkarmamak gerektiğini söylese de bazı medya mensupları, katmanı ekran filmi sanarak çıkarmıştı.
Bunun yanında menteşenin üst ve alt kısımlarının arasında küçük bir boşluk bulunuyor ve bu boşluğa kir ve yün parçaları kaçabiliyor. İçeri giren bu parçalar, ekrana kalıcı hasar verebiliyor. Rapora göre Samsung, bu boşluğu küçülterek yabancı maddelerin içeri sızmasını zorlaştıracak.
İyileştirilen Galaxy Fold'ların şu an Güney Kore'deki mobil sağlayıcılar tarafından test edildiği söyleniyor. Galaxy Fold'un yeni çıkış tarihinin ise bu ay duyurulması bekleniyor. Bunun ardından telefon, eğer yeni sorunlar çıkmazsa Haziran'da piyasaya sürülecek.
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