İşte Gerçek Zamanlı Corona Virüsü Haritası!

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tüm dünya genelinde büyük paniğe sebep olan Corona virüsü, bilindiği gibi ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ancak kısa sürede global çapta yayılmaya başlayan Corona virüsü, tüm dünyayı alarma geçirdi. Bunun sonucunda pek çok havayolu şirketi Çin'e düzenledikleri seferleri çift taraflı olarak durdurma kararı alırken, Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili kritik bir açıklama yaparak acil durum ilan etti.
Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, virüs çoktan Çin topraklarından diğer ülkelere yayılmış durumda. Şu ana kadar Çin dışında çevre Asya ülkelerinde de çok sayıda vaka görülürken, ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'da da vakalar mevcut. Hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye için de Corona alarmı verilmiş, ancak Aksaray'da Corona şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulan kişiler hakkında iç rahatlatıcı haber gelmişti.
Öte yandan 7 bin kişilik gemide Corona Virüsü alarmı verilmiş ve bu gemide 27 Türk yolcunun olduğu haberi de gelmişti.
CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Ancak Corona virüsü tüm önlemlere rağmen dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Peki, Corona virüsü şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü, virüs sebebiyle kaç kişi hayatını kaybetti?
Corona virüsüne ilişkin gerçek zamanlı bir harita yayınlandı. Bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz internet sitesi üzerinden şu an dünya üzerinde Corona virüsünün tespit edildiği tüm ülkeleri ve virüs sebebiyle kaç kişinin ölümünün gerçekleştiğini anlık olarak görebilirsiniz.
KAÇ KİŞİ CORONA'YA YAKALANDI? CORONA'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Biz bu haberi yazarken dünya çapında 11 bin 374 vaka tespi edilmişken, Corona virüsü sebebiyle 259 ölüm gerçekleşmişti. Ayrıca 252 kişi ise virüsten kurtulmuş olarak site üzerine not edilmiş. Haritada Corona virüsünün ülkelere göre hazırlanan anlık listesi ise şu şekilde:
- 11.221 Çin (anakara)
- 19 Taylant
- 17 Japonya
- 16 Singapur
- 13 Hong Kong
- 11 Güney Kore
- 10 Tayvan
- 9 Avustralya
- 8 Malezya
- 7 Almanya
- 7 Makao
- 7 ABD
- 6 Fransa
- 4 Birleşik Arap Emirlikleri
- 3 Kanada
- 2 İtalya
- 2 Rusya
- 2 İngiltere
- 2 Vietnam
- 1 Kamboçya
- 1 Finlandiya
- 1 Hindistan
- 1 Nepal
- 1 Filipinler
- 1 İspanya
- 1 Sri Lanka
- 1 İsveç
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