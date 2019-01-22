İşte HDMI 2.1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
HDMI 2.1 standardı nedir? 2019 içinde 8K TV'ler gelecekken HDMI 2.1 hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladık.
- Ercan Uğurlu
Ülkemiz için 4K çözünürlüklü televizyonlar sonunda yaygınlaştı diyebiliriz. Ancak yine de büyük bir çoğunluk evlerinde Full HD çözünürlüklü televizyon kullanıyor ve bu da mevcut yayınlar düşünüldüğünde gayet yeterli. Fakat elbette teknoloji durmuyor, gelişmeye devam ediyor. Şimdilerde artık 8K televizyonlar konuşulurken, 2019 yılında bu tip modelleri piyasada görmeye başlayabileceğiz. Ülkemizde kısa zamanda ne kadar rağbet görür, bu şimdilik bir muamma, ancak dünya çapında 8K'lı modellerin örneklerini bir süredir görüyoruz. 8K için ise önemli bir bağlantı türü var ki, o da HDMI 2.1. Bu yazımızda HDMI 2.1 formatını biraz daha yakından tanıyacağız.
HDMI 2.1 nedir?
8K TV'lerin kapısını aralayan bağlantı standardı olan HDMI 2.1, görünüm anlamında şu an kullandığımız HDMI 2.0 ile benzer yapıda. Fakat görüntü ve ses taşıma konusunda daha yüksek perormans sergilemesiyle ayrılıyor. Peki, HDMI 2.0 ne zaman gelmişti?
HDMI 2.0, 2013 yılında kullanıma sunulmuştu. HDMI 1.4'ün üzerine gelen HDMI 2.0 ile 4K çözünürlükte 60 kare görüntü aktarımı mümkün hale gelmişti. HDMI 2.0a ve HDMI 2.0b şeklinde kendi için ikiye ayrılan HDMI 2.0, 18 Gbps bant genişliğine sahip bir teknolojiydi. Şimdi ise HDMI 2.1 ile bu değer tam 48 Gbps'e yükseliyor. Evet, HDMI 2.1, tam 48 Gbps bant genişliğinin sahibi.
HDMI 2.1 özellikleri neler?
HDMI 2.1 ile pek çok video ve ses özelliği ve geliştirmeleri hayatımıza giriyor.
Dinamik HDR: HDMI 2.0a ile hayatımıza giren HDR desteği, HDMI 2.1 ile dinamik HDR'a evriliyor. HDR ayarlarını kare kare değiştirmeye imkan tanıyan dinamik HDR, daha zengin bir görüntü sağlayacak.
Enhanced Audio Return Channel (eARC): Dolby Atmos gibi nesne tabanlı çevresel ses formatları bu özellikle kullanılabilecek.
Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) ve Auto Low Latency Mode (ALLM): Değişken yenileme hızı, hızlı çerçeve aktarımı ve otomatik düşük gecikme modu gibi özellikler de HDMI 2.1 ile yaygınlaşacak olan özellikler olacak. Bunlardan özellikle VRR'ı bir nevi FreeSync ve G-Sync teknolojilerinden tanıyoruz.
Quick Media Switching (QMS): Çözünürlük ve kare hızları arasında geçiş yaparken gecikmeyi ortadan kaldıran Hızlı Ortam Değiştirme (QMS) özelliği de HDMI 2.1 ile kullanılabilecek.
Ultra yüksek hızlı kablolar ile kullanılabilecek olan HDMI 2.1 standardıyla 8K çözünürlükte 120 kare görüntü sağlanabilecek. Bu da fazlasıyla akıcı bir görüntü performansı anlamına geliyor.
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