İşte HONOR'un İlk Katlanabilir Telefonu: HONOR Magic V

Küresel teknoloji markası HONOR, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile yepyeni bir dinamik performansa sahip ilk 5G destekli katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonu HONOR Magic V'yi duyurdu. Gelişmiş ultra ince menteşe yapısı, daha geniş bir dış ekran ve en yeni Magic UI 6.0 arayüzü ile HONOR Magic V, kendisini mevcut katlanabilir akıllı telefonlardan ayıran bir dizi özellik ve işlevsellikle akıllı telefon tasarımında büyük bir adım atıyor.
HONOR Device Co, Ltd CEO'su George Zhao,"Sistem tasarımındaki uzmanlığımızı, yenilikçi yapımızı ve her zaman sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimi sunma amacımızı gösteren ilk 5G katlanabilir amiral gemimiz HONOR Magic V'yi piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz. HONOR, premium katlanabilir pazarında en iyi performans gösteren akıllı telefon markası olma konusunda güçlü hedeflere sahip ve ilk katlanabilir modelimizin, mevcut modellerle kıyaslandığında çok rekabetçi olacağından da eminiz" dedi.
Endüstri lideri tasarım özellikleri
Piyasadaki benzer ürünler arasında en ince olma özelliği taşıyan HONOR Magic V, sektör lideri simetrik bir gövdeye sahip olup, katlanabilir akıllı telefon tasarımında yeni bir ölçüt oluşturuyor.
HONOR Magic V, katlandığında 6,45 inç ve 44° kavisli bir OLED ekrana sahip olurken,bu ekran onu piyasadaki diğer katlanabilir modellerden ayıran daha geniş 21.3:9 en boy oranına ulaştırıyor. Ekran uzun ve dar görünmek yerine, geleneksel bir akıllı telefon gibi gözüktüğü için bu durum telefonu son derece işlevsel bir yapıya sokuyor. Yenilikçi bir su damlası menteşe ile donatılan HONOR Magic V, açıldığında ekstra geniş 7,9 inç kırışıksız bir ekrana kavuşuyor ve içerik görüntülemek, çoklu görev yapmak ve çalışırken üretkenliği arttırmak için ideal olan tablet benzeri bir deneyim sunuyor.
HONOR Magic V'deki ekranlar yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve 1,07 milyara kadar renk sunarak kullanıcıların çarpıcı renklerin ve canlı netlikte görsellerin keyfini çıkarmasını sağlıyor. 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızı ile film izlerken, internette gezinirken veya oyun oynarken izleyicilere sürükleyici bir eğlence deneyimi garanti ediyor. HONOR Magic V, ayrıca IMAX Enhanced sertifikasını alan ilk katlanabilir akıllı telefon olma özelliğine de sahip.
Snapdragon 8 destekli dinamik performans
Qualcomm'un tamamen yeni Snapdragon 8 Gen 1 5G işlemcisinden güç alan ve en yeni Adreno GPU ile desteklenen HONOR Magic V, önceki nesle kıyasla GPU performansında yüzde 30 artış sağlayarak daha yüksek hızlarda daha fazla üretkenlik sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca toplam işlem hızlarını ve depolama kapasitesini artıran 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile geliyor.
Yüksek indirme hızları sunan yeni LINK Turbo X'i destekleyen HONOR Magic V, verimliliği korurken telefonu daha etkili bir şekilde soğutmak için en yeni üçüncü nesil grafen ve AI termal yönetim sisteminden oluşan akıllı bir soğutma sistemine sahip.
Dikkat çeken kamera sistemi
Gece, HDR, Zoom olmak üzere üç modda çarpıcı fotoğrafçılık ve videografi sunan HONOR Magic V, her biri 50 MP'lik çözünürlüğe sahip üçlü kamera diziliminin yanı sıra yine yapay zeka tarafından desteklenen 42 MP ön kamera ile ilerleme kaydetmeye devam ediyor. AI tarafından geliştirilmiş bir görüntüleme sistemi olan HONOR Image Engine tarafından desteklenen telefon, nerede olursanız olun veya ne çekiyor olursanız olun, her zaman sınıfının en iyisi çoklu kamera hesaplamalı fotoğrafçılık desteği sunuyor.
Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi için HONOR Magic UI 6.0
En yeni HONOR Magic UI 6.0'ı kullanan HONOR Magic V, akıllı bir yaşam deneyimi sağlamak için bir dizi gelişmiş, özelleştirilmiş yenilik sunuyor. Magic UI 6.0, HONOR'un Yapay Zeka Motoru Magic Live ile birlikte geliyor. Magic Live profil tahmini ve geniş bir bilgi grafiği aracılığıyla HONOR Magic V'e kişisel bir asistan olarak hareket etme imkanı sağlıyor. Magic Live gelecekte daha da akıllı hale gelecek ve kullanıcıyı ofis işleri, ders çalışma, sağlık ve fitness, yaşam tarzı hizmetleri ve daha pek çok senaryoda destekleyecek.
Ek olarak, çoklu pencere desteğine sahip olan HONOR Magic V, ekranın birden çok pencereye bölünmesine ve kullanıcıların aynı anda farklı içerik türlerinin keyfini çıkarmasına ve bunları tercih ettikleri tarzda özelleştirmesine olanak tanıyor. Akıllı telefon, AI Smart Intelligent sistemi sayesinde, kullanıma dayalı olarak çoklu pencere desteği için içeriği otomatik olarak algılayıp öneriyor ve böylelikle gelişmiş kişiselleştirme ve eğlence sağlıyor.
İleri seviye güvenlik, uzun pil ömrü ve gelişmiş hızlı şarj
İkili güvenlik sistemi (HTEE+QTEE) ile donatılan HONOR Magic V, dünyanın her yerindeki temel hizmetler için güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek. Akıllı telefon, ayrıca parmak izi sensörü ve yüz tanıma sistemi için maksimum güvenlik sağlamak üzere bağımsız bir güvenlik çipine sahip.
Çift devreli pil tasarımına sahip olan HONOR Magic V, tüm gün kullanım için 4.750 mAh kapasiteye sahip bir pil ile geliyor. HONOR Magic V ayrıca 66W HONOR SuperCharge'ı destekleyen ve pilin sadece 15 dakika içerisinde yüzde 50'ye kadar şarj edilmesini sağlayan bir şarj adaptörü içeriyor.
HONOR Magic V, siyah, gümüş ve turuncu renkleriyle satışa çıkacak.
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