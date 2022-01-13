İşte HONOR'un İlk Katlanabilir Telefonu: HONOR Magic V

HONOR Magic V modeli, endüstri lideri bir tasarım, öne çıkan ekran özellikleri ve dinamik bir performans ile sınıfının en iyi deneyimini sunmaya hazırlanıyor.

İşte HONOR'un İlk Katlanabilir Telefonu: Magic V

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