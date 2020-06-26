İşte Koronavirüste ikinci dalga riskinin yüksek olduğu 10 ülke

Önlemlerin gevşetildiği ülkelerde koronavirüs artışı gözlemleniyor. Güncel koronavirüs verilerini analiz eden Oxford Üniversitesi, salgından en kötü etkilenen 45 ülkenin 10'unun "gevşek önlemler" alan ülkeler olduğunu ortaya koyuyor. Etkili hükümet halk sağlığı politikalarının etkisinin öneminin altı bir kere daha çiziliyor.
Bu ülkeler arasında ABD, İran, Almanya ve İsviçre bulunuyor. Bu iki Avrupa ülkesi bu hafta R oranının en çok arttığı iki ülke.
Önlemler gevşetilince rakamlar yükseliyor
Bu ülkelerin hepsi ikinci dalga tehlikesi ile karşı karşıya. Sıkı önlemler almadıkları için vaka sayıları her hafta yavaş yavaş artıyor. En kötü etkilenen ülkelerden dokuz tanesinde rakamların arttığı, üç tanesinde ise eğrinin düzleştiği görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz Pazar günü koronavirüs vaka sayısında rekor artış görüldüğünü açıklamıştı. Ancak büyük ekonomik zorluklar yaşayan ülkeler, tüm uyarılara rağmen çalışma ve ticaret hayatını bir daha durdurmayı düşünmüyor.
Almanya'da koronavirüs çoğalma hızı bu hafta üç seviyesine çıktı. Ülke, Mayıs başında önlemlerin sıkılık oranını yüzde 73'ten 50'ye düşürmüştü. Almanya'da vaka sayısında görülen artış görece olarak küçük rakamlarda olsa da, Suudi Arabistan ve İran'daki rakamların yüksekliği, iki ülkenin ikinci dalga tarafından vurulmuş olabileceğini gösteriyor.
Guardian'ın haberine göre 2. dalga ihtimalinin yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan
Blavatnik School of Government and research'ten Halk Sağlığı Profesörü Thomas Hale "Asya ve Avrupa'da ilk etkilenen ve virüsü kontrol altına almayı başaran ülkeler, önlemleri daha hızlı gevşetti" diyor. "Hindistan gibi ekonomisi çok kötü etkilenen ülkeler ise önlemleri daha çabuk kaldırdı. Gördüğümüz kadarıyla WHO'nun önerdiği şartlar yerine gelmeden önlemleri kaldıran birçok ülke bulunuyor."
YENİ VAKA SAYISI DÜŞEN ÜLKELER
Gevşek önlemlerle devam eden ülkelerde vaka sayılarının düştüğüne dair olumlu işaretler de bulunuyor. Bunların arasında ilk dalgadan ağır bir şekilde etkilenen ve çok sert tedbirler almak zorunda kalan İtalya ve İspanya ve daha gevşek tedbirlerle devam eden Belarus gibi ülkeler bulunuyor. İtalya ve İspanya'da yaklaşık yarım milyon vaka tespit edildiği ve 62,000 kişi hayatını kaybetti. Önlemler büyük ölçüde kaldırılmış olmasına rağmen tespit edilen yeni vaka sayısında düşüş sürüyor.
Çalışmada, Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda tedbirlerler gevşetildiği halde vaka sayılarında büyük artışların yaşanmadığı ülkeler olarak yer aldı.
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