İşte Koronavirüste ikinci dalga riskinin yüksek olduğu 10 ülke

Koronavirüs bulaş sayısındaki en büyük artışın gözlemlendiği 10 ülke, aynı zamanda salgını yönetirken en gevşek davranan ülkeler. İşte koronavirüste ikinci dalga riskinin en yüksek olduğu 10 ülke