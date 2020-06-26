İnternet kafe ve oyun salonları ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi. Koronavirüs süresince sık sık merak edilen 'internet kafe ve oyun salonları ne zaman açılacak' sorusu da genelgeyle yanıt bulmuş buldu.
İnternet Kafeler 1 Temmuz'da Açılacak
Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.
İnternet Kafelere Maskesiz Girmek ve Maskeyi Çıkarmak Yasak
İnternet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girmek yasak, içeride de maske çıkarılmasına izin verilmeyecek.
AVM'lerdeki Oyun Merkezleri 1 Temmuz'da Açılacak
Salıncak, kaydırak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'lerdeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.
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