İşte Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Kralı: HUAWEI Mate 40 Pro

En son DxOMark sıralaması, Huawei Mate 40 Pro'nun piyasadaki en iyi mobil kamera ile donatıldığını gösterdi. Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, olağanüstü fotoğraf ve video özellikleriyle en iyi rakipleri bile geride bırakarak 136 puanla olağanüstü bir puan aldı.