İşte Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Kralı: HUAWEI Mate 40 Pro

En son DxOMark sıralaması, Huawei Mate 40 Pro'nun piyasadaki en iyi mobil kamera ile donatıldığını gösterdi. Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, olağanüstü fotoğraf ve video özellikleriyle en iyi rakipleri bile geride bırakarak 136 puanla olağanüstü bir puan aldı.

İşte Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Kralı!

Dünyanın en iyi mobil fotoğraf kamerası seçilen HUAWEI Mate 40 Pro'nun fotoğrafçılıkta devrim yaratan yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamanıza, düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor.

Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 40 Pro, DxOMark tarafından test edildi ve 1/1,28 inç sensör, f / 1.9 diyaframlı lens, daha büyük pikselli 20 MP sensör ve 5x tele gibi muhteşem özellikleri sayesinde, şu anda piyasada bulunan en iyi mobil fotoğraf ve videografi cihazı olarak derecelendirildi.

Prestijli site, en son Huawei modelinin hem teknik hem de fotoğraf yeteneklerini çok yüksek bir şekilde değerlendirerek toplam 136 puan verdi. 140 puan alan Fotoğraf parametrelerinin sırasıyla 109, 104 ve 101 puanla Pozlama, Renk ve Doku olduğu ortaya çıktı. Yeni Huawei amiral gemisi, video yetenekleriyle de etkileyerek mobil videografide yeni bir standart oluşturuyor. Video kategorisindeki alt derecelendirmeler olan Otomatik Netleme (105 nokta), Gürültü (105), Sabitleme (102), Pozlama (102) ve Yakınlaştırma (Tele ve Geniş) (88) ile HUAWEI Mate 40 Pro'nun toplam video puanı 116 puana ulaşıyor.

HUAWEI MATE 40 Pro'nun sunduğu profesyonel fotoğrafçılık özellikleri; en iyi portre çekimlerine, en iyi manzara ve ultra yakın çekimlere olanak tanıdığı gibi doğrudan güneş ışığında veya ışıktan yoksun gecelerde en iyi fotoğrafları yakalamanıza yardımcı oluyor.

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