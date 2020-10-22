HUAWEI Mate 40 Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, güçlü performans ve benzersiz kullanıcı deneyimi sunan HUAWEI Mate 40 Serisi'ni tanıttı! İşte HUAWEI Mate 40 Pro ve HUAWEI Mate 40 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı!