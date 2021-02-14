İşte Pandemide 18 - 30 Yaş Arasındakilerin Karnesi!

Bu yıl daha öncekilere hiç benzemeyen bir Sevgililer Günü yaşanırken, flört ve yeni ilişkiler kurma dönemi COVID-19 ile birlikte önemli değişimler geçiriyor. İnsanlar birbirleri arasındaki mesafeyi korumaya devam ederken, "insan olmayan" şeyler bu boşluğu doldurmak için araya giriyor ve orada kalıyor.
Yapay zekanın aşk ve ilişkilerde artan rolü pandemi sürecinde hızlanırken ve algoritmik buluşma ve sohbet robotları gündelik yaşamda sıradan hale gelirken, VR, yapay zeka ve robotik gibi teknolojiler aşk hayatında kendine yer bulmaya başladı. İnovasyon ve siber güvenlik alanının lideri olan Kaspersky, giderek artan bu akımı inceleme altına aldı. İnsanlar daha az fiziksel temasla birbirileri arasındaki bağları korumaya çalışırken, yapay zeka, robot ve sanal ilişkilerde bir yükselişin eşiğine gelmiş olabiliriz.
Yapay zeka ilişkileri uçlarda kendilerine yer bulurken, bu varoluşun detaylarına dair çok az çalışma var. Kaspersky bunun değişmesi gerektiğini düşünüyor ve konunun potansiyel kültürel etkisine ilişkin bir diyalog başlatmak istiyor. Yapay zeka ve robotlar aşkın geleceği mi? Hangi toplumsal ve ahlaki sorunları gündeme getirecek?
Kaspersky, yalnızlığın uluslararası etkisini ve bununla baş etmek için teknolojinin nasıl kullanıldığını şu verilerle açıklıyor:
- Kaspersky 2020 "Aşk ve Yalnızlık" raporu, Avrupa'daki insanların %84'ünün pandemi sırasında ailelerini, arkadaşlarını ve meslektaşlarını görememeleri nedeniyle eskisine göre daha yalnız hissettiklerini ortaya koydu.
- Yalnızlık COVID ile artmış olsa da salgın sırasında yalnız hissettiğini söyleyen 10 kişiden dördü salgın ve karantina öncesinde de aynı şekilde hissediyordu.
- 18-30 yaş arası genç yetişkinler, hane geliri düşük olanlar ve yalnız yaşayanlar pandemi sırasında daha fazla yalnızlık hissiyle yüzleşti.
- Gençlerin insanlarla teması teknoloji aracılığıyla gidermeye çalıştı. Araştırmalar, insanlarla temastan kopmanın 18-24 yaşındakilerin %64'ünü, 25-34 yaşındakilerin %66'sını daha fazla teknoloji kullanmaya yönlendirdiğini gösterdi.
- İtalya Avrupa'nın en yalnız hisseden ülkesi oldu. İtalya'da yaşayanların %59'u en azından bazı zamanlarda yalnız hissettiğini ifade etti.
- 2020 araştırması, katılımcıların dörtte birinden fazlasının başkalarına yardım ederek veya topluluk girişimlerinin bir parçası olarak yalnızlıkla mücadele ettiğini ortaya koydu. Bu oran Portekiz'de %35'e kadar yükseldi.
- Baby Boomer ve Silent Generation nesli de yalnızlıkla baş etmek için teknolojiye yöneldi, %64'ü yalnızlıklarla mücadelede teknolojinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.
- Bazı uzmanlar 2050 yılına kadar robotlarla ilişkilerin, hatta evliliklerin normal sayılacağını tahmin ediyor.
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