İşte Pandeminin Getirdiği 5 Yeni Alışkanlık

Tüm dünyayı etkisine almayı sürdüren pandeminin hayatımıza birçok yeni alışkanlık getirdiği de aşikar. Pandemi öncesinde nadiren yapılan ya da çok tercih edilmeyen birçok davranış her ülkede artış gösteriyor.