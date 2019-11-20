İşte PlayStation 5 DualShock Patent Görüntüleri

PlayStation 5 için artık geri sayıma başladık ve bununla beraber yeni konsol hakkında hemen her gün yeni bir sızıntıyla karşılaşıyoruz. Daha önce patent örnekleri ve "olası" tasarım görüntüleriyle karşımıza çıkan PlayStation 5, bu kez de DualShock'u ile kendini hatırlattı.
Japon Patent Ofisi'nden alınan patent örnekleriyle kendini gösteren yeni DualShock, ilk etapta halihazırdaki DualShock 4'e oldukça benziyor. Peki, arada fark var mı?
DualShock 4 ile karşılaştırıldığında yeni gamepad tasarımı detaylarında küçük farklılıklara sahip. Bunlardan biri ön yüzdeki bağlantı yuvası microUSB alanının yerini alan USB-C bağlantı noktası oluyor. Tetik tuşlarının biraz daha büyük tutulduğu yeni DualShock'ta, ayrıca navigasyon tuşları da biraz daha küçük tercih edilmiş. Ayrıca ışık barı da DualShock üzerinden kaldırılmış.
Her ne kadar tasarımıyla benzer görünse de, minik farklılıklarıyla şu anki modelden ayrılan yeni DualShock, elbette son haliyle nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Elbette yalnızca görünüş anlamında değil, bu donanımın yapabileceklerinin yazılımsal karşılığını da ancak oyunlarda göreceğiz. Zira yeni kontrol cihazının gelişmiş bir dokunsal geri bildirim özelliği bulunduracağını biliyoruz.
PlayStation 5'in 2020 yılı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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