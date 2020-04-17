İşte Playstation 5 İçin Geliştirilen İlk Türk Oyunu!

Günümüzde çok popüler bir akım haline gelen Battle Royale tarzında çok sayıda oyun mevcut, ancak bu oyunlar hakkında şu ana kadar PlayStation 5 için net bir açıklamada bulunulmadı. Elbette pek çoğu Sony'nin yeni konsoluna taşınacaktır, ancak aralarında bir tanesi var ki, kuşkusuz büyük gururumuz olacak.
PlayStation 5'in Battle Royale türünde ilk Türk oyunu Ufuk Anteplioğlu'nda geliyor!
Daha önce de geliştirdiği yerli ve milli oyun konsolu projesi ile gündeme gelen Ufuk Anteplioğlu, bu sefer ise PlayStation 5 için oyun geliştirmeye başladıklarını duyurdu.
Mobil uygulama pazarında yaptıkları projeler ile 100'den fazla ülkeye ve 100 binlerce kişiye ulaşan Ufuk Anteplioğlu, PlayStation 5 projesini kardeşi Doğan Anteplioğlu'nun da bulunduğunu ve mobil pazardaki tablolarını konsol sektörüne de taşımak istediklerini belirtti.
Oyunu şu anda halihazırda PlayStation 4 konsolları için de hazırladıklarını dile getiren Ufuk Anteplioğlu, "PlayStation 5 çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem PlayStation 4, hem de PlayStation 5 için aynı anda yayımlamayı hedefliyoruz," derken, oyunun isminin şu anda "Project Polygon" olduğunu ancak ismin henüz netleşmediğini de dile getiriyor.
Project Polygon'u anlatan Ufuk Anteplioğlu, "Oyun birçok farklı türü içinde barındırıyor ama temel olarak bakacak olursak Battle Royale tarzında olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer Battle Royale oyunlarından çok daha farklı içerik ve mekaniklere sahip olarak çıkmasını planlıyoruz. Günümüzde Battle Royale en çok sevilen türlerden biri. Yine de bizim oyunumuz farklı içerikleri ile birlikte Battle Royale modunu seven sevmeyen, tüm oyuncuların deneyimlemek isteyeceği bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz.
Oyunu şu anda hali hazırda PlayStation 4 cihazları için hazırlıyoruz. PlayStation 5 çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem PlayStation 4, hem de PlayStation 5 için aynı anda yayımlamayı hedefliyoruz," dedi.
Xbox tarafında da geliştirmelere başlamak istediklerini belirten Doğan Anteplioğlu ise, "Xbox tarafında şu anda elimizde test edebileceğimiz bir cihaz yok. Oyunu çapraz platform olarak hazırlamaya başladığımızdan dolayı bir Xbox cihazı temin ettiğimiz andan itibaren Xbox'a da oyunu çıkartmanın çok fazla vakit almayacağını düşünüyoruz," şeklinde açıklamada bulundu.
Kendilerine CHIP ailesi olarak başarılar diliyoruz.
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