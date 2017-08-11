İşte Samsung'un Galaxy Note 8 Satış Planları
Samsung'un Galaxy Note 8 satışları için yol haritası ortaya çıktı. Koreli dev, Galaxy Note 8'i işte böyle satacak!
Samsung, 23 Ağustos'ta Galaxy Note 8'i açığa çıkaracak. Etkinlikle işi bittiğinde sıra yeni amiral gemisi akıllı cep telefonunu satmaya gelecek. Güney Kore'den alınan yeni bir haber, firmanın Galaxy Note 8 satışları için yol haritasını gösteriyor.
Habere Samsung'un Galaxy Note 8'i 15 Eylül'de piyasaya çıkaracağını tekrarlıyor. İddiaya göre, ön-sipariş süresi aylar önceki Galaxy S8 için olduğundan daha kısa olacak.
Yine habere göre, Güney Kore'deki kullanıcılar Galaxy Note 8'i 1 Eylül ile 10 Eylül arasında ön-sipariş edebilecekler. Bu ön-sipariş süresi Galaxy S8 için olandan bir gün daha kısa.
Galaxy S8, Samsung için yeni bir ön-sipariş rekoru kırdı. Firma, Güney Kore'de Galaxy S8 için bir milyondan fazla ön-sipariş aldı. Galaxy Note 8'in bu rekora yetişip yetişemeyeceği merak konusu.
Güney Kore'deki mobil operatörler yeni amiral gemisi phablet için yüksek talep bekliyor, bunda iki seneden beri çıkacak olan ilk yeni Note cihazı olmasının payı da var. Geçen senenin amiral gemisi Galaxy Note 7, kusurlu pili yüzünden geri toplanmış ve piyasadan kaldırılmıştı.
Ön-sipariş vermeyen kullanıcılar, Galaxy Note 8 resmi olarak 15 Eylül'de çıktığında satın alabilecekler. Samsung muhtemelen diğer bölgelerdeki piyasalarda da bu yol haritasını izleyecek.
H. Hüseyin Öztürk
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