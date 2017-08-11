İşte Samsung'un Galaxy Note 8 Satış Planları

Samsung'un Galaxy Note 8 satışları için yol haritası ortaya çıktı. Koreli dev, Galaxy Note 8'i işte böyle satacak!

Samsung'un Galaxy Note 8 satış planları!

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