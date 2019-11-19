İşte Sony'nin 60 MP IMX686 Kamera Örnekleri

Sony, bir zamanların popüler Xperia akıllı telefonlarını ne yapsa eski şaşalı günlerine kavuşturamıyor. Telefonları için ArGe çalışmaları yapan ve yeni özellikler üzerinde çalışan Japon şirket, yine de son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bunu Sony'nin geliştirdiği yeni 60 MP IMX686 kamera sensörü de durduramayacak gibi görünüyor.
Sony, kısa bir süre önce yeni 60 MP IMX686 kamera sensörüyle çektiği fotoğrafları yayınladı. Akıllı telefon kameralarında bir dönemin tercih edilen ismi Sony, halen çeşitli markalarla iş birliğini sürdürüyor olsa da, yine de çektiği fotoğraflarla rakiplerinin gerisinde kalacağı iddia ediliyor. En azından yayınladığı fotoğraflar için böylesi yorumlarda bulunulmuş.
Kısa bir süre önce yeni sensörü 60 MP boyutlu IMX686'yı bir tanıtım videosu ile tanıtan Sony, yeni sensörünü 2020 yılı içinde üreticilere sağlamaya başlayacak. Sony'nin IMX686 ile çektiği örnek fotoğrafları yayınlaması ise, fotoğrafları görenleri ikiye ayırmış durumda. Bir kesim fotoğrafların başarılı olduğunu vurgularken, bir diğer kesim ise fotoğrafların rakiplerin çektiği karelerin kalitesini yakalayamadığını düşünüyor.
Her ne kadar sensör ve donanım önemli olsa da, çekilen fotoğrafların kalitesini son noktada yazılım belirliyor. Yapay zeka ve yazılım algoritması fotoğrafların düzenlemesinde önemli katkıda bulunurken, Sony'nin ve yeni IMX686 sensörü tercih edecek diğer markaların bu konuda nasıl bir iş çıkartacağı şimdilik merak konusu.
Peki, siz fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, IMX686 sensörü ile yarışa geri dönebilir mi?
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