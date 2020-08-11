İşte, Suçlular Tarafından En Çok Taklit Edilen Teknoloji Devleri

Dolandırıcılık için en çok taklit edilen teknoloji firması, yılın ilk çeyreğinde Apple idi. Ancak yeni araştırmaya göre son birkaç ayda Apple, yedinci sıraya geriledi ve böylece Google ile Amazon en üst sıralara yükseldi.
Kullanıcıları gerçek görünümlü sahte sitelerle kandırmaya ve giriş bilgilerini çalmaya yönelik olta saldırıları, siber saldırıların çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Verizon'un 2019'daki bir raporu, siber saldırıların yüzde 90'ının başlangıç noktasının olta saldırısı olduğunu söylemişti. Veri sızıntılarının yüzde 32'sinde ise olta saldırısının bir payı bulunuyor. Bunun yanında şirket bilgisayarlarına arka kapı açacak yazılımlar yüklemeye yönelik siber casusluk olaylarının yüzde 78'inde olta saldırısının adı geçiyor.
Check Point'in 2020'nin ikinci çeyreğine yönelik yeni Marka Olta Saldırısı raporu, Google ve Amazon'un en çok taklit edilen markalar olduğunu söylüyor. Marka olta saldırısında saldırgan, bilinen bir markayı, resmi alan adına benzer bir alan adıyla taklit etmeye çalışıyor. Bu aldatıcı web sitelerine olan bağlantılar, eposta veya SMS yoluyla gönderiliyor ve çoğunlukla oturum açma veya ödeme bilgilerini çalmaya yönelik bir form içeriyor.
Rapor, toplam marka olta saldırısı sayısının birinci çeyreğe yakın olduğunu söylerken, eposta yoluyla yapılan olta saldırılarının, web tabanlı açıklardan sonra ikinci sırada olduğunu belirtiyor.
Check Point, olta saldırılarından korunmanız için ürün siparişi verirken sitenin gerçek olup olmadığını kontrol etmenizi, abartılı derecede iyi görünen "özel fırsatlara" karşı dikkatli olmanızı ve içinde yazım hatası bulunan alan adlarına dikkat etmenizi öneriyor.
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