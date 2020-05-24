İşte Telefonda Fortnite Oynamanın İpuçları

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde bazılarımız bol bol oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu oyunların başında ise Fortnite geliyor. Peki, mobil cihazlarda Fortnite nasıl oynanır?