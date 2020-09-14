İşte Uzaktan ya da Evden Çalışanlar İçin WiFi Çözümü

TP-Link, pandemi döneminde talebi artan 4G yönlendirici modellerine yeni bir üyeyi daha ekledi. TL-MR100 model ürün, SIM kart yuvasına takılan bir data hattı ile her yerde kablosuz mobil ağ oluşturmayı sağlıyor.

Uzakta ya da Evden Çalışanlar İçin WiFi Çözümü

Pandemi döneminde evden çalışanlarına bazı şirketler mobil internet desteği sağladı. Bu nedenle mobil internet ağı kuran cihazlara talep arttı. Normalde yaz aylarında, tatil dönemlerinde zaten bu cihazlara ilgi artıyordu. Bu yıl daha artan bir talep yaşanan bu cihazlara TP-Link®, yeni bir model ekledi. 4G yönlendirici (router) olarak tanımlanan TL-MR100 modeli, hem sabit interneti dağıtma görevi görüyor hem de mobil WiFi ağı oluşturabiliyor. Bu nedenle her yerde, her zaman kolayca internet ağı kurmayı sağlıyor ve sabit interneti yedekleme amacıyla da kullanılabiliyor.

Sabit internetin olmadığı örneğin şantiye gibi yerlerde, sürekli hareket halinde olan mobil satış noktaları ya da karavan gibi araçlarda 32 cihaza kadar WiFi ağı kurmayı sağlayan TL-MR100, ayrıca sabit internet aboneliği tercih edilmeyen yazlık evler için de uygun bir çözüm. 4G yönlendiricilerin diğer yönlendiricilerden en önemli farkı, üzerlerinde SIM kart yuvası yer alması. Bu yuvaya takılan bir data hattı ile hemen kurulup çalışır hale gelen cihaz, her yerde mobil bir ağ oluşturmayı sağlıyor. WiFi bağlantının yanı sıra TL-MR100 modelin üzerinde yer alan dört adet LAN girişine PC, TV, oyun konsolu gibi cihazlar kablo ile de bağlanıp ağa dahil olabiliyorlar.

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4G LTE destekli olan cihaz ile 300Mbps kablosuz bağlantı hızlarına ulaşılabiliyor. İndirme hızı ise 150 Mbps olan TL-MR100, herhangi bir yapılandırma gerektirmiyor; tak ve çalıştır özellikli. Dünya genelinde pek çok servis sağlayıcı ile uyumlu olan cihaz, yurtdışında da rahatlıkla kullanılabiliyor; FDD-LTE ve TDD-LTE destekleri bulunuyor.

Her Yerde ve Güvenli WiFi...

TL-MR100, her yerde kolayca WiFi ağı oluşturmakla kalmıyor; ağın ve bağlanan cihazların güvenliğini sağlayan özelliklere de sahip. Gelişmiş yazılım özellikleri ile güvenli ağ kuran yönlendiricinin, aynı zamanda Ebeveyn Denetimi, Konuk Ağı gibi özellikleri bulunuyor. Ev kullanımlarında özellikle çocukların internette daha güvenli olmaları için Ebeveyn Denetimi özelliğinden aileler kolayca yararlanabiliyorlar. Zararlı web sitelerinin engellenmesi, internette olunacak zamanın belirlenmesi, çocukların bağlandığı siteleri kontrol etme gibi tüm işlemler kolayca yapılabiliyor. Bu özellik kurumsal kullanımlarda da farklı çalışanların farklı bağlantı ayarları olması istendiğinde kullanılabiliyor.

Ayrıca Konuk Ağı özelliği sayesinde, çalışanlar ya da aile üyeleri dışındakilerin bağlanabileceği, farklı ağ adı ve şifreye sahip Konuk Ağı oluşturulabiliyor. Kolayca oluşan bu ağ sayesinde işyerinin ya da ailenin ağı ve şifresi başkalarıyla paylaşılmamış oluyor.

Üzerinde iki adet gelişmiş LTE anteni ile güçlü bir WiFi ağı kurabilen TL-MR100, evrensel uyumluluk sağlamak için sahalarda yıllarca test edilmiş, güvenli bir cihaz. Evden çalışmanın arttığı günümüzde hem sabit hem mobil interneti bir arada kullanıp, yedeklemeyi de sağlayan cihaz Türkiye'de KDV dahil 95 USD fiyatla satışa sunuluyor.

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