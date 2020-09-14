İşte Uzaktan ya da Evden Çalışanlar İçin WiFi Çözümü

TP-Link, pandemi döneminde talebi artan 4G yönlendirici modellerine yeni bir üyeyi daha ekledi. TL-MR100 model ürün, SIM kart yuvasına takılan bir data hattı ile her yerde kablosuz mobil ağ oluşturmayı sağlıyor.