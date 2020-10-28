İşte Wi-Fi 6 Destekli İlk Menzil Genişletici!

Bu yıl Wi-Fi 6 destekli birçok ürünü satışa sunan kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, Wi-Fi 6 destekli ilk Wi-Fi sinyal artırıcı (range extender) modelini Türkiye'de satışa sundu. RE505X model adlı ürün, Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı yüksek bağlantı hızı ve geniş kapsama alanının yanı sıra TP-Link OneMesh teknolojisine de sahip. Bu sayede TP-Link Mesh çözümleri ile evlerde kesintisiz bir Mesh ağı oluşturabiliyor.
RE505X, evinde Wi-Fi ölü bölge sorunu yaşayan ve geniş kapsama alanı ve yüksek Wi-Fi hızı isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm. Wi-Fi 6 teknolojisinin (80211.ax) getirdiği daha yüksek Wi-Fi hızı, daha geniş kapsama alanı ve çok düşük gecikme süresi avantajlarını kullanıcılara sunan ürün, toplamda 1500 Mbps'ye (5 GHz bandında 1200 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps) varan kablosuz bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. Bu sayede çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu evlerde dahi gecikmesiz, tıkanma, bekleme olmadan tüm uygulamalar çalıştırılabiliyor. RE505X sinyal artırıcı, yönlendiriciye giden en hızlı bağlantı yolunu otomatik olarak seçiyor ve bu sayede ağın en yüksek hızda çalışmasını sağlıyor.
TP-Link'in Wi-Fi 6 destekli yeni sinyal artırıcısı, aynı zamanda bir erişim noktası (access point-AP) olarak da görev yapabiliyor. Cihazda yer alan girişe bir Ethernet kablosu takılarak ve AP modu seçilerek kolayca mevcut kablolu bağlantı, çift bantlı ve yüksek hızlı bir kablosuz bağlantı haline getirilebiliyor. Ayrıca Gigabit özellikli bu Ethernet girişine sadece kablo ile ağa bağlanabilen cihazlar da (akıllı TV, oyun konsolu, PC vb) bağlanabiliyor ve yüksek hızda bir kablolu bağlantı sağlanıyor.
Mesh Wi-Fi Ağı kurmak artık daha kolay...
RE505'nin Wi-Fi 6 teknolojisinden başka sahip olduğu diğer bir önemli teknoloji ise TP-Link OneMeshTM teknolojisi. Kolayca Mesh Wi-Fi ağı oluşturmayı sağlayan OneMeshTM teknolojisi ile tüm evde kesintisiz ve tek bir ağ adı, tek bir şifre ile dolaşmak mümkün oluyor. RE505X, OneMesh destekli bir yönlendiriciye bağlandığında Mesh Wi-Fi ağı kurulmuş oluyor. OneMeshTM destekli ürünler birbirleriyle anında eşleşiyorlar. TP-Link yetkilileri, OneMeshTM teknolojisinin sadece yeni satışa sunulan yönlendiricilerde yer almadığını, mevcut bazı yönlendirici modellerinin de yazılım güncelleme ile Mesh özelliğine kavuşabildiğini belirtiyorlar. Bunun için sadece donanım yazılımının –desteklenen modellerde- OneMeshTM sürümü ile güncellemesi yeterli oluyor. (OneMeshTM destekli modeller için bkz: https://www.tp-link.com/tr/onemesh/compatibility/).
Tether uygulaması ile son derece kolay kurulup yönetilebilen RE505X, evlerdeki Wi-Fi sinyal sorununu ortadan kaldıran ve çok yüksek bağlantı hızı sunan bir çözüm. Türkiye'de raflarda yerini alan RE505X'in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 88 USD.
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