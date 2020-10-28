İşte Wi-Fi 6 Destekli İlk Menzil Genişletici!

TP-Link, hem Wi-Fi 6 hem Mesh teknolojisine sahip Wi-Fi sinyal artırıcı modelini Türkiye'de satışa sundu. RE505X model adlı ürün, yüksek Wi-Fi hızının yanı sıra TP-Link OneMesh destekli ürünlerle tüm evi kapsayan kesintisiz bir Mesh ağı da oluşturabiliyor.