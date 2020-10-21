Keşfedilen 10.000 Yıllık Ayak İzleri, Dramatik Bir Hikayeyi Ortaya Çıkardı

Kurumuş bir New Mexico gölünde bulunan tarihi insan ayak izlerinden bazıları, 10.000 yıldan daha uzun bir süre önce yapılan bir yürüyüşün dramatik hikayesini ortaya çıkardı. Ayak izlerinden anlaşılana göre genç veya ufak bir yetişkin (muhtemelen) kadın, genç bir çocuğu mamutların, dev tembel hayvanların ve kılıç dişli kedilerin ve artık nesli tükenmiş olan büyük gri kurtların sıkça kullandıkları bir yoldan yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir mesafe boyunca taşıyor ve yanında çocuk olmadan geri dönüyor.
Otero gölünün kıyısındaki izlerin ara sıra daha küçük izler tarafından takip edilmesi, bu bakıcının 3 ya da daha küçük yaşta olduğu düşünülen çocuğu arada yere bıraktığını işaret ediyor. İzlerde görülene göre çocuğu taşıyan kişi birkaç saat sonra bir dönüş yolcuğu yapıyor ancak izlerin şekillerine bakılırsa bu dönüş yolculuğu sırasında çocuk yanında bulunmuyor. Hepsine beraber bakıldığında zorlu bir yolcuğun hikayesi ortaya çıksa da, her bir iz ayrı bir detayı ortaya çıkartıyor: Yürüyüşün hızı, ayağın kaydığı bir yer, bir birikintiden kaçınmak için daha geniş atılmış bir adım gibi.
Erken insan ayak izlerinin bilinen en eski örneklerinden biri olan bu izler, dramatik bir tehlike ve azim hikayesi anlatıyor. Quaternary Science Reviews'in online sürümündeki yeni bir araştırma, White Sands (Beyaz Kumlar) Ulusal Parkı'nda bu izlerin nasıl bulunduğunun ve araştırıldığının yanı sıra iknolojik (fosilleşmiş kalıntı) kayıtlarına neler eklediğini de detaylı bir şekilde anlatıyor ve bu sırada Buzul Çağı atalarımız hakkında daha fazla bilgi veriyor.
Birleşik Krallık Bournemouth Üniversitesi'nden insansı paleoekolojisi kıdemli okutmanı ve araştırmanın ortak yazarı Sally Reynolds, "bu araştırmanın insan atalarımızı, nasıl yaşadıklarını, benzerliklerini ve farklarını anlamamıza yardımcı olmak için önemli olduğunu" söylüyor ve ekliyor: "Kendimizi onların yerine koyabiliyor (ve) potansiyel olarak tehlikeli hayvanlarla çevrili zorlu yerde bir çocuğu koldan kola taşıyarak yürümenin nasıl olduğunu hayal edebiliyoruz."
White Sands Ulusal Parkı, fosilleşmiş insan ve hayvan ayak izleri açısından muazzam bir hazineye sahip. 2018 yılında Cornell Üniversitesi'nin liderliğinde bir ekip, 12.000 yıl önce burada yaşamış olan mamutların, insanların ve dev tembel hayvanların hareketlerini incelemek için 3D yer radarı kullanma üzerine bir araştırma yayımladı. Bu izlerin birinde, daha sonra bir insan ayak izinin bulunduğu bir noktada bir mamut izi göstermekteydi ve insanların ve dev hayvanların ilişkilerine nadir bir bakış sunuyordu.
2018 yılında yapılan araştırmanın yanı sıra yeni araştırmaya da katkıda bulunan Cornell'den Thomas Urban, "ayak izlerinin altına bakmayı hiç düşünmedik. Ancak görünene göre çöküntünün kendisi de hayvanların ağırlığının ve momentumunun etkilerini güzel bir şekilde kaydeden bir hafızaya sahip. Bize, nesli tükenmiş canlıların biyomekaniklerini anlamak için daha önce sahip olmadığımız bir yol sunuyor" diyor...
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