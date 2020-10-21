Keşfedilen 10.000 Yıllık Ayak İzleri, Dramatik Bir Hikayeyi Ortaya Çıkardı

New Mexico'da keşfedilen 10.000 yıllık ayak izi kalıntılarının ardında, üzücü ve bir o kadar da ilginç bir hikaye yatıyor...

21 Ekim 2020 09:00

Levent Öztürk