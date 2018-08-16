İşte Xiaomi Mi A2 Özellikleri ve Fiyatı!

Bugün EVOFONE ile Xiaomi arasındaki iş birliği açıklandı ve ilk olarak Xiaomi Mi A2 tanıtıldı. İşte Xiaomi Mi A2 ön incelemesi, fiyatı ve özellikleri.

16 Ağustos 2018 18:17