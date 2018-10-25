İşte Yeni Oyun Canavarı: Black Shark Helo!

Black Shark'tan yeni bir Android'li oyun telefonu geldi! İşte 10GB RAM'e sahip ilginç telefon...

İşte yeni oyun canavarı: Black Shark Helo!

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İşte Yeni Oyun Canavarı: Black Shark Helo!
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