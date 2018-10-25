İşte yeni oyun canavarı: Black Shark Helo!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Korsanlar

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler