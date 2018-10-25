İşte Yeni Oyun Canavarı: Black Shark Helo!
Black Shark'tan yeni bir Android'li oyun telefonu geldi! İşte 10GB RAM'e sahip ilginç telefon...
Xiaomi'nin güçlü akıllı telefon modeli Black Shark, yeni modeli ile Android dünyasında, oyunculara özel akıllı telefonlar arasında adeta bir devrim yaratacak gibi görünüyor. Tam 10 GB RAM sahibi olan Black Shark Helo, ayrıca oyunculara özel dizaynıyla da dikkat çekici görünüyor.
Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile gelen Black Shark Helo, tam 10 GB RAM kapasitesi ile adeta şoke ediyor. Farklı model seçenekleri de hazırlanan Black Shark Helo, dileyen kullanıcılar için ise 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerini yine de sunmuş. Yine 10 GB RAM'li modelinde 256 GB depolama alanı getiren Black Shark Helo, diğer modelleri için de 128 GB'Lık depolama alanı sağlıyor.
Black Shark Helo, 6.01 inç büyüklüğünde 18:9 görüntü oranına sahip ve Full HD çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip. Ekranın maksimum parlaklığı 430 nit. HDR desteğinin bulunduğu ekran, ayrıca DCI-P3 ve sRGB renk gamutunu destekliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4000 mah.
Black Shark Helo, oyunculara özel bir akıllı telefon olduğu için bu yönde aksesuarları da var muhakkak. Fiziksel kontrol tuşlarıyla beraber de tercih edilen Black Shark Helo, böylece mobil oyun konsolu şeklinde bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. Cihazın hoparlörleri de ön yüzde stereo olarak konumlandırılmış. Böylece oyunculara hem geniş ekran, hem sağlam bir hakimiyet hem de atmosferi tamamlayacak ölçüde ses desteği sunan Black Shark Helo, ayrıca oyuna tamamen adapte olabilmeniz için bir oyun modu da sunuyor. Bu mod ile tüm bildirimleri sessize alabiliyor ve yalnızca oyuna konsantre olabiliyorsunuz.
Black Shark Helo'da çok sayıda uygulama ve yazılım desteği e mevcut. Shark Space uygulaması üzerinden çok sayıda oyun türünü bir arada bulabileceğiniz bir mağazaya girebilir, Gamer Studio ile ise telefonunuzun işlemcisinden ekranına, ses özelliklerinden dokunma hassasiyetine kadar çok sayıda özelliğine ayar çekebilirsiniz. Eh, Black Shark Helo ne de olsa bir oyun telefonu. Bu nedenle oyunculara tüm ince ayarları sunuyor.
Black Shark Helo'nun fiyatı ise 6 GB RAM'li modeliyle 461 Dolar. 8 GB RAM'li modeliyle ise 504 Dolar olarak belirtiliyor. 10 GB RAM'li Black Shark Helo fiyatı ise 605 Dolar civarında.
Ercan Uğurlu
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