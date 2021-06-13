Itopya Üretim Kapasitesini Türkiye Standartlarının Ötesine Taşıyor

Itopya IT ve Gaming teknoloji ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümlerini sunarken üretim kapasitesini de Türkiye standartlarının ötesine taşımayı hedefliyor.
İçerisinde depo, sevkiyat, operasyon ve üretim departmanları bulunan 9.000 metrekarelik İtopya Kartal Lojistik ve Operasyon Merkezi 2021 yılında hizmete açtık.
Kartal Operasyon binamız içerisinde, itopya.com Outlet mağazamızı aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Müşterilerimiz, Outlet konseptine sahip mağazamızdan outlet ürünleri satın alabilecekleri gibi aldıkları ürünleri ister mağazalarımızdan, isterlerse teslimat noktalarımızdan teslim alabilecekler. Böylece fiyat avantajıyla birlikte teslimat süresine de kendileri karar verebilecekler.
Bu hizmetlerimize ek olarak, Kartal Operasyon merkezimizde yer alacak olan müşteri hizmetleri bölümümüz sayesinde, müşterilerimiz dilerlerse ürünlerini bu alana teslim etmek için getirerek satış sonrası destek talebinde bulunabilecekler.
Geçtiğimiz dönemde üretim bantlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle gecikmelere neden olan montaj sürelerini kısaltmak ve daha hızlı ve sürdürülebilir bir modele oturtmak için müşterilerimizden gelen eleştiri ve yorumlar doğrultusunda, Türkiye'deki en kapsamlı üretim tesislerinden birisini de hazırladık. Böylelikle günlük 400 sistem montaj kapasitesi sağlayan bir yapıya geçmiş bulunmaktayız.
Buna ek olarak ürettiğimiz tüm sistemleri stabilite testlerine de sokmaktayız. Üst düzey sistemlerde ise müşterilerimizden onay alarak, 24 saatlik ek performans testleri de yapmaktayız. Sistemlerin müşterilerimize hasarsız bir şekilde ulaşması bizim için çok önemli. Bu sebeple de sistem ürünlerinin kargoda hasar görmemeleri için ek korumalı bir şekilde paketlemeler de yapılmaktadır ve kontrol edilmektedir.
Montaj gerektirmeyen ürünlerde müşterilerimiz bu ürünleri aynı gün içerisinde mağazalarımızdan temin edebilmekteler ya da ürünleri onların adreslerine göndermekteyiz. Montaj gerektiren ve özelleştirilmiş sistemleri ise yine aynı gün ya da ertesi gün müşterilerimize gönderebilmekteyiz.
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