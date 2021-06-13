Itopya Üretim Kapasitesini Türkiye Standartlarının Ötesine Taşıyor

Itopya IT ve Gaming teknoloji ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümlerini sunarken üretim kapasitesini de Türkiye standartlarının ötesine taşımayı hedefliyor.