Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu

2020 Kasım ayında hem farklı lokasyonlardaki müşterilerine daha rahat ulaşabilecekleri hem de hizmet ağını genişletmek amacıyla 750 metrekarelik bir alana kurulan Itopya Beylikdüzü mağazası oyun severlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Itopya Beylikdüzü mağazası, şirketin Acıbadem şubesinde de olduğu gibi dünyanın en büyük teknoloji markalarına ait gaming ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Bunun en büyük amaçlarından birisinin müşterilerine, mağazalarını ziyaret ettiklerinde en iyi hizmet kalitesini sunmanın yanında, internette arayıp merak ettikleri ürünleri diledikleri şekilde kolayca test etme imkânı tanıyacak bir platform oluşturmak olduğunu söyleyen Itopya yetkilileri, mağazada daha pek çok imkanı oyun severlere tanıyor.
Beylikdüzü Itopya mağazası içerisinde ürün sergileme alanlarının haricinde, müşterilere destek sağlamak amacıyla kurulmuş müşteri hizmetleri bölümü ve müşterilerin kullanımına açık olarak bir de kafeterya da bulunurken, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunulmaya devam ediyor.
Bu süreçte özellikle oyun severlerin yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, oyun severlere şu mesajı iletiyor:
"Acıbadem mağazamızdan farklı bir konsepte sahip olması nedeniyle E-5 karayolu üzerindeki Beylikdüzü mağazamıza, açıldığı günden beri İstanbul'un birçok farklı yerinden de yoğun bir ilgi olmuştur. Tüm bu ilgiden dolayı tüm müşterilerimize teşekkür ederiz."
Itopya Hakkında
Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Acıbadem'de açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla itopya.com üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürün gamını sunmaktadır.
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