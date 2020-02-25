İyi Bir Parola Nasıl Oluşturulur? Açıklıyoruz...

Bugünkü internet dünyası, her hizmet için ayrı bir parola kullanmayı gerektiriyor. Rastgele oluşturulan parolaları ise hafızanızda tutmanızın imkanı neredeyse yok. Bu yazımızda kendi başınıza, biraz yaratıcılığınızı kullanarak hatırlaması kolay parolalar oluşturmanıza yardımcı olacağız.
Güvenli ve Hatırlaması Kolay Parola Nasıl Oluşturulur?
Öncelikle oluşturduğunuz parolanın güvenli olması büyük önem taşıyor. Nasıl bir parola seçerseniz seçin, bu parolanın aşağıdakilere uymasına dikkat edin:
- En az 10 karakter uzunluğunda,
- Sözlükteki sözcükleri içermeyen,
- Küçük ve büyük harfleri birlikte kullanan,
- En az bir rakam ve bir özel karakter (@!% gibi) içeren,
- Doğum gününüz, telefon numaranız, eşinizin adı, hayvanınızın adı, ev adresiniz gibi sizinle ilgili tahmin edilmesi kolay bilgiler içermeyen parolalar seçmeye özen gösterin.
Tüm bunlar şimdiden canınızı sıkmış olabilir, ancak güvenli bir parola oluşturmak için şu üç basit adımı izleyebilirsiniz.
1. Hatırlanabilen bir "temel" parola bulun.
2. Bu parolayı sözlükteki sözcüklerden biri olmayacak biçimde dönüştürün.
3. Dönüştürdüğünüz parolaya semboller ve rakamlar ekleyin.
Hatırlaması Kolay Temel Parola Oluşturma
Temel parola olarak gerçek sözcükleri seçebilirsiniz, ancak tavsiyemize uyarak bu sözcüğü dönüştürmeniz gerekiyor. Aşağıda hatırlaması kolay temel parolalar bulmakta yardımcı olacak bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1. Sözcükten rastgele seçin: Rastgele sözcüklerden oluşan bir temel parolayı tahmin etmek, çok güç olacaktır. Sözlüğü açın ve farklı sayfalardan gözünüze çarpan birkaç sözcüğü bir araya getirin.
2. Şarkı sözlerini düşünün: Sevdiğiniz bir şarkı veya şiirden alıntı yapın. Ancak çok bilinmeyen bir şey seçmeye dikkat edin. Popüler bir şarkının nakaratını kullanmak, iyi bir fikir olmayabilir.
3. Sevdiğiniz kitaptan bir satır: Burada da ünlü bir satırı seçmemeye dikkat edin. Bunun için sevdiğiniz kitabı açıp, rastgele bir satırı seçebilirsiniz. Parolayı ilerde kolay bulmak için sonuna satır veya sayfa sayısı ekleyebilirsiniz.
4. Etrafınızdaki bir şeyi tarif edin: Masaüstü duvar kağıdınızı, pencereden gördüklerinizi, odanızdaki nesneleri veya duvardaki resimleri tarif edin. Ancak açıklamanızın eşsiz ve sıra dışı olmasına dikkat edin.
5. Kendi Fonetik Alfabenizi Oluşturun: Fonetik alfabe, telefon ve radyoda harfleri tarif etmek için kullanılan sözcüklerden oluşan bir alfabedir. ABC için Alpha, Bravo, Charlie sözcükleriyle başlar.
Standart fonetik alfabeyi kullanmak yerine, aynı harfle başlayan rastgele sözcüklerden kendi alfabenizi oluşturabilirsiniz. Ardından bu alfabe ile parola oluşturmak istediğiniz hizmetin ilk birkaç harfini yazın. Böylece her hizmet için farklı bir temel parolanız olacak. Tüm ihtiyacınız olan, fonetik alfabeyi aklınızda tutmak.
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