İyinin de İyisi Dizüstü Bilgisayar: Ultrabook

Yeni dizüstü bilgisayarlara göz atarken, bazılarının Ultrabook olarak adlandırıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Ama nedir bu Ultrabook?

İyinin de İyisi Dizüstü Bilgisayar: Ultrabook

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