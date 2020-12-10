Apple, 10X Optik Zum Yeteneğine Sahip iPhone'lar İçin Kolları Sıvadı

Apple'ın 10X zum yeteneğine sahip iPhone kameraları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ama bu kamerayı çok yakın bir zamanda iPhone'larda görmeyi beklemeyin.

iPhone'lar İçin 10X Optik Zum Hazırlığı

iPhone kameralarında, özellikle de optik zum konusunda bazı ciddi iyileştirmeler ufukta göründü. Ancak yeni bir rapora göre, yeni teknolojiler bu yıl duyurulacak olan iPhone 13'e yetişmeyecek. Güney Koreli firma The Elec (genellikle Apple'dan çıkan doğru sızıntılar buradan geliyor) Apple'ın Samsung parçalarını iPhone kasasının arkasına uzanan katlanmış veya periskop yakınlaştırma kamerası oluşturmak için kullanma olasılığını araştırdığını söylüyor. Huawei gibi üreticilerin öncülüğünü yaptığı bu teknoloji, periskop kamera olarak biliniyor çünkü optiklerin büyük kısmı telefona dik açı ile yerleştiriyor. Bu da, kamera bileşenlerini koyacak çok daha fazla alan bulunduğu anlamına geliyor.

Bu yeni rapor, iPhone periskop yakınlaştırma kamerasının 2022'ye ve hatta 2023'e kadar hazır olmayabileceğini öne sürüyor. Bu da, 2021'in sonlarında görmeyi beklediğimiz iPhone 13 telefonlara yetişmeyeceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra gibi telefonlarda bu tür bir teknoloji zaten kullanılıyor ancak Apple kullanmaya karar verirse hiç şüphesiz önce kendisi için ince ayarlanmış bir uygulama isteyecek. LG'nin de Samsung ile birlikte bu kamera için bileşen hazırladığı, kulağa gelen sızıntılar arasında.

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