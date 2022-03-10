Karıncalarla İlgili Şaşırtıcı Keşif: Kanseri Erken Aşamada Algılıyorlar

Bir bilim insanı ekibi, karıncaların kanserli hücreleri tespit etmek için keskin koku alma duyularını kullanabildiklerini keşfetti.
Ekip, ipeksi karıncalar olarak da bilinen Formica fusca karıncalarını kullandı ve onları bir ödül sistemi aracılığıyla eğitti. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), yaptığı açıklamada "Birkaç dakikalık eğitimden sonra, günlük işler için kokuyu kullanan bu böcekler, sağlıklı insan hücrelerini kanserli insan hücrelerinden ayırt edebildi" dedi.
Araştırmacılar, pahalı veya derin müdahale yöntemlerine başvurmak zorunda kalmadan kanseri erken ve hızlı bir şekilde tespit etmenin yollarını araştırıyor. Geçtiğimiz ay iScience'da yayınlanan bir makalede, "Bulgularımız, insan kanserinin biyolojik belirteçlerini tespit etmek için karıncaların canlı araçlar olarak kullanılmasının diğer hayvanları kullanmaktan daha uygun, hızlı ve daha az zahmetli olduğunu gösteriyor" deniliyordu.
Karıncaların eğitimi, bir şeker çözeltisinin ödülünü, araştırmacıların algılamalarını istediği koku ile ilişkilendirmeyi içeriyor. Ekip, hiçbir ödülün olmadığı denemelerle karıncaların hafızalarını test etti. Eğitimli karıncalar, tepki vermeye şartlandıkları kokunun yakınında zaman geçirdiler. Böcekler ayrıca iki farklı kanser hücre hattını ayırt edebildiler.
Köpekler kanseri koklamada iyidir, ancak eğitim süreci uzun zaman alabiliyor. CNRS, "Bu yöntemin etkinliği artık bir insan üzerinde klinik deneyler kullanılarak değerlendirilmeli. Bu ilk çalışma, karıncaların yüksek potansiyele sahip olduğunu, çok hızlı öğrenebildiğini, daha düşük maliyetle ve verimli olduğunu gösteriyor."
Araştırmacılar, karıncaların narkotikler, patlayıcılar veya diğer hastalıklar gibi diğer kokuları da koklama potansiyelini görüyorlar. Köpekler kadar sevimli değiller ama koku alma güçleri en az o kadar keskin...
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