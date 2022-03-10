Karıncalarla İlgili Şaşırtıcı Keşif: Kanseri Erken Aşamada Algılıyorlar

Karıncaların, koklama yetenekleri sayesinde kanseri erken aşamalarda yakalayabildiği keşfedildi.

  • Levent Öztürk
Karıncalar kanseri algılayabiliyor
Paul Devienne, Laboratoire d'Ethologie Expérimentale et Comparée at 'Université Sorbonne Paris Nord

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