Windows 10 Bildirimleri Yine Hortladı: Bing Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Microsoft, Bing arama motorunu tutundurmak için uzun zamandır mücadele ediyor, ancak seçtiği yollar sebebiyle de olsa gerek pek başarılı olamıyor gibi görünüyor. Bing arama motorunun tepki almasının sebeplerinden biri, kullanıcı çekmek için seçilen yollar olduğu açık. Microsoft, Windows'ta bir anda beliren Bing bildirimleri ile kullanıcıları çileden çıkartmaya devam ediyor.
Microsoft, Chromium tabanlı Edge kullanıcıları için yeni bir yazılım güncellemesi paylaştı. Yayınlanan bu güncelleme, tarayıcı sürümünü 91'e yükseltirken beraberinde getirdiği açılır bildirim ekranları sebebiyle güncellemeyi yükleyenlerin tepkisini çekiyor. Güncelleme sonrası Chromium tabanlı Edge kullanıcılarına Bing ve varsayılan tarayıcı bildirimleri göndermeye başlanırken, zaten kullanıcılar arasında kötü bir şöhreti olan Edge web tarayıcısı ve Bing arama motoruna olan tepki daha da artmış durumda.
Araştırma şirketi Statcounter'ın son raporuna göre, dünya çapında yapılan araştırma sonrasında Bing'in yeri arama motorları arasında yalnızca yüzde 2.29. Bu sonuç, Microsoft'un kullanıcı çekmeye çalışırken ne kadar hata yaptığını gösterir nitelikte.
Bing Bildirimleri Nasıl Kapatılır?
Peki, yine de Bing arama motorunu kullanmaya devam etmek isteyenler bashi geçen bu bildirimlerden kurtulabilirler mi?
Elbette. Edge'de gelen bildirimleri kapatmak için Edge adres çubuğuna "edge://flags" yazın. Açılan sayfadan "Show feature and workflow recommendations" seçeneğini devre dışı bırakmanız gelecekteki bildirimleri engellemek için yeterli olacak.
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