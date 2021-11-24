James Webb Uzay Teleskobunun Uzay Macerası Yine Başlayamadı!

Uzayı daha detaylı ve daha net incelememize imkan verecek yeni bir uzay teleskobu olan James Webb'in 18 Aralık'ta uzaya fırlatılması planlanıyordu. Ancak bu tarih şimdi 22 Aralık'tan sonraya atıldı. Ertelemenin nedeni olarak teknisyenleri teleskobu uzaya götürecek Ariane 5 roketine yerleştirirken yaşanan bir kaza gösteriliyor.
NASA'nın açıklamasına göre, "Bağlantı yapılırken sabitleyicilerden biri açıldı ve teleskobun çarpıp titremesine neden oldu. Bu vibrasyonun teleskop içerisindeki cihazlara zarar verip vermediğini belirlemek için ek testler yapılması gerekiyor. Testlerin sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde alınacak."
Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçecek olan James Webb uzay teleskobu uzun zamandır gündemde, ancak sürekli ertelemelerle başa çıkmaya çalışıyor. 1996'da başlayan projede teleskobun uzaya 2007'de gönderilmesi planlanmıştı. Ancak 2005'te tasarımı değiştirildi. Bu sefer 2016 yılı hedeflendi ancak teknik açıdan yaşanan zorluklar, bunu da geciktirdi. 2019'da yapım işleri tamamlandı, bu sefer de COVID-19 salgını nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı.
Anlaşılan NASA, başka bir sorun yaşamamak için her türlü ihtimali göz önüne alıyor ve her şeyden emin olmak istiyor. Bu yüzden en küçük detay bile göz ardı edilmiyor.
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