Büyük Bir Marka Daha, Bilgisayar Piyasasına Veda Ediyor

Bilgisayar piyasasında bir zamanlar çok önemli bir oyuncu olan Toshiba, zaten terk etmekte olduğu laptop sayfasını tamamen kapattı!

Toshiba Bilgisayar Piyasasına Veda Ediyor

Yeni bir rapora göre Toshiba, kendi laptop markası Dynabook'un elinde kalan yüzde 19,9'luk hissesini sessizce Sharp'a sattı.

PC bölümünün yüzde 80,1'ini 2018'de Sharp'a satan Toshiba bir süredir PC piyasasında iddialı olmasa da, bu gelişmenin firmanın 35 yıllık geçmişinde bir önemi var. Toshiba'nın 1985'te ürettiği T1100, herkesin ulaşabildiği ilk laptop olarak kabul ediliyor. Cihazın laptoplara öncülük eden tasarımı, Apple 1991'de PowerBook'u ortaya çıkarana kadar pek değişmedi. Toshiba, 1990'larda ve 2000'lerde Satellite, Portégé ve Qosmio laptopları ile önemli bir başarı elde etmişti.

Toshiba'nın gerilemesinin kesin nedenleri bilinmese de, firmanın HD DVD tercihinin yerinde olmaması, medya odaklı laptopların Blu-Ray ve akış hizmetlerinin karşısında ilgi çekmemesi gibi sebeplerin etkili olduğu düşünülüyor. Bu sırada Apple, Lenovo ve Dell'in ultra ince laptoplarıyla Toshiba'yı zora soktuğu da bir gerçek.

Toshiba'nın laptopları bıraktığını görmek üzücü. Ancak firma, yazıcı, depolama gibi bilişim alanlarında büyük bir isim olmayı sürdürüyor.

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