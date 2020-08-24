Galaxy S30 İçin Beklenen Pil Müjdesi Nihayet Geldi

Galaxy S30'dan gelen yeni sızıntı, Samsung'un telefonun pil kapasitesini artıracağını söylüyor

Galaxy S30 Daha Güçlü Bir Pille Gelebilir

Samsung'un Galaxy Note 20'nin tanıtımı ardından beklenmeye başlayan amiral gemisi Galaxy S30'dan ipuçları gelmeye başladı.

Hollandaca site GalaxyClub, Galaxy S30'un pil etiketinde EB-BG996ABY yazdığını keşfetti. Bunun tek başına çok anlamı olmasa da, pilin SM-G996 model numaralı cihaza, yani muhtemelen Galaxy S30 Plus'a ait olduğu söyleniyor. Pilin kapasitesi ise iddiaya göre 4.800mAh, yani Galaxy S20 Plus'ın 4.500mAh pilinden biraz daha güçlü.

Bu bilgiler doğru olsa bile, pil ömrünü belirleyen ekran boyutu, yazılım optimizasyonu gibi birçok faktör var. Samsung'un bu alanda bazı geliştirmeler yapacağını umuyoruz.

Samsung her zamanki takvimine bağlı kalırsa, Galaxy S30 serisinin Şubat 2021'de tanıtılması beklenebilir.

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