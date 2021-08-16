Realme X Serisi Öldü; Yerini Realme GT Serisine Bırakıyor!

Realme GT, şaşırtıcı derecede üst düzey özellikleriyle, hiç kuşkusuz 2021 yılının en iyi Android telefonlarından biri oldu. Telefon, Realme telefon ailesinin yeni serisi GT'nin ilk modeli olması açısından da önemli kabul ediliyor.Realme GT'nin ve yeni GT modellerinin yakında Avrupa'ya da gelmesi bekleniyor.
Ve şimdi GT serisi ile birlikte, diğer bir serinin tarh olacağını öğrendik. Realme Europe ve Realme India CEO'su Madhav Sheth, GT serisinin resmi olarak şirketin önceki X serisinin yerini aldığını doğruladı.
Sheth, "X'in yerini GT alacak; bu nedenle GT yeni X'tir," diyerek bu durumu onaylarken, yalnızca X hattının etkileneceğini, yani C ve numaralı telefon serilerinin büyük olasılıkla etkilenmeyeceğini söyledi.
Realme X serisi, şirketin 2020'den itibaren X3 SuperZoom ve X50 Pro gibi son ürünleri ile üst giriş seviyesi ve orta sınıf cihaz grubunu oluşturuyordu.
Yeni bir ürün serisini başlatmanın Realme GT gibi bir üründen daha iyi bir yolu olmadığını söyleyebiliriz; farkını gösteren tasarımından etkileyici özelliklerine ve şaşırtıcı fiyatına kadar, en azından mobil dünyada 2021'in öne çıkan ürünlerinden biri olduğu kesin.
Realme X serisinin GT ile değiştirilmesinin doğrulanması sonrasında yeni modeller için hazırlanabiliriz. GT Master Edition'ın 18 Ağustos'ta küresel olarak piyasaya sürüleceği onaylandı ve bu telefon Çin'de Explorer Edition'ın yanında piyasaya sürülmüştü, bu nedenle bu ürünün de küresel olarak piyasaya sürüleceği tahmin edilebilir ancak firma bu konuda sessiz kalıyor.
Bu nedenle 2022 yılında, premium özelliklere sahip bir Realme GT 2 veya benzeri bir telefon görmeyi bekliyoruz. En azından Realme GT'nin tek seferlik bir telefon olmayacağı kesinleşmiş durumda ve bu da premium teknolojinin yaygınlaşmasının devam edeceği anlamına geliyor.
Çoğu markanın aynı ve sıkıcı cihazları piyasaya sürdüğü ve diğer birkaçının aşırı pahalı telefonlarla varlıklarını sürdürdüğü akıllı telefon pazarında çok fazla heyecanlanmak zor ve bu yüzden de Realme oldukça yeni ve taze bir isim olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar firmanın sunduğu cihazlar düşük fiyata güçlü özellikler sundu ve artık en dikkat çekici serisinin gelecekte de devam edeceğini biliyoruz. Kısacası, Realme'nin kesinlikle takip edilmesi gereken akıllı telefon markalarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz...
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