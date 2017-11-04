Japonya'da bir seri katil yakalandı...

Japonya'da Twitter kullanan bir seri katil polis tarafından yakalandı...

Japonya'da Twitter katili yakalandı...

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Japonya'da intihar vakaları beni hiç şaşırtmadı. E. Durkheim'in intiharı toplumsal sosyolojiye bağlayan tezinin doğru olduğunun en bariz kanıtıdır. Tokyo Temple University'den psikolog W. Nishida'ya göre “yalnızlık, toplumdan yalıtılmışlık, depresyonun ve intiharın bir numaralı sebebi.” İkinci Dünya Savaşı döneminin “kamikaze” pilotları veya Samurayların “seppuku” yapması örneklerinde olduğu gibi, ülkede bir gelenek olan “onurlu intihar” da, intihar vakalarının yükselmesine katkı yapıyor.

İtici güç, yalnızlık, çaresizlik, kişinin mutsuzluğu içinde bulunduğu iş ya da sosyal çevre, baskı, mükemmelliyetçi performans beklentisi vb. 21. YY'lın modern toplumlarında sıkça görülen, psikolojik baskı arttıkça bu hıza tempoya yetişemeyen insanlar tükenmişlik sendromu, manik depresif kompulsif obsession, şizofren vb psiko hastalıklara yakalanıyor. Bu oran Dünya'da 350 milyon, TR'de her 5 kişiden biri. Hiç şaşırmadım Japon toplumu zaten intiharı kötü bir yaşama yeğ tutan bir mentaliteye sahip

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