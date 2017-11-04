Japonya'da bir seri katil yakalandı...
Japonya'da Twitter kullanan bir seri katil polis tarafından yakalandı...
New York Times'ın haberine göre Takahiro Shiraishi (27), polisin evindeki soğutucularda dokuz adet kesilmiş kafa bulmasının ardından Tokyo'nun 50km dışında Zama bölgesinde tutuklantı. Söylenilene göre Shiraishi, Twitter'ı kullanarak intihara eğilimli kadınları bularak onları öldürüyordu. Ayrıca Shiraishi, bu kadınların bazılarına cinsel saldırıda bulunduğunu da söylüyordu.
Shiraishi'nin kurbanlarının sekiz tanesi kadınlardan oluşmaktaydı. Tek erkek kurban ise, Shiraishi'nin evine kız arkadaşına bakmak için gelen, kurbanlardan birinin erkek arkadaşıydı. Söylenilene göre Shiraishi, polis kendisini sorgulamak için geldiğinde karşı koymadı ve kadınlardan birinin yeri sorulduğunda buzdolabını söyledi.
Her ne kadar araştırmalar başlayalı çok olmasa da, Shiraishi'nin kurbanlarını bağlayan tek öğe intihar eğilimi gibi gözüküyor. Polis, Shiraishi ile ilk olarak 23 yaşındaki bir kadının kaybolmasını incelerken karşılaştı. Kardeşi tarafından 24 Ekim tarihinde kayıp olarak bildirilen kadın, bir tren istasyonunda kaybolmadan bir önceki gece Shiraishi ile konuşurken gözükmekteydi. Kadın, gönderdiği bir tweet'te "benimle beraber ölecek birini arıyorum" yazmıştı ve Shiraishi bu tweet'e "beraber ölelim" cevabını vermişti.
Japonya, gelişmiş devletler arasında en fazla intihar oranına sahip üçüncü ülke olmakta. Federal hükümet artık intihar ile ilgili görüşme alanlarını kontrol ediyor ve ülke genelinde intihar karşıtı kampanyalar yürüyor.
Levent Öztürk
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Japonya'da intihar vakaları beni hiç şaşırtmadı. E. Durkheim'in intiharı toplumsal sosyolojiye bağlayan tezinin doğru olduğunun en bariz kanıtıdır. Tokyo Temple University'den psikolog W. Nishida'ya göre “yalnızlık, toplumdan yalıtılmışlık, depresyonun ve intiharın bir numaralı sebebi.” İkinci Dünya Savaşı döneminin “kamikaze” pilotları veya Samurayların “seppuku” yapması örneklerinde olduğu gibi, ülkede bir gelenek olan “onurlu intihar” da, intihar vakalarının yükselmesine katkı yapıyor.
İtici güç, yalnızlık, çaresizlik, kişinin mutsuzluğu içinde bulunduğu iş ya da sosyal çevre, baskı, mükemmelliyetçi performans beklentisi vb. 21. YY'lın modern toplumlarında sıkça görülen, psikolojik baskı arttıkça bu hıza tempoya yetişemeyen insanlar tükenmişlik sendromu, manik depresif kompulsif obsession, şizofren vb psiko hastalıklara yakalanıyor. Bu oran Dünya'da 350 milyon, TR'de her 5 kişiden biri. Hiç şaşırmadım Japon toplumu zaten intiharı kötü bir yaşama yeğ tutan bir mentaliteye sahip