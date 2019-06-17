Jessica Jones'a Çok Düşük Puanlar!
Netfliz'te yayınlanan Jessica Jones'un final sezonu, eleştirmenlerden pek de istediği puanları alabilmiş gibi görünmüyor!
- Barış Terun
Avengers: The Endgame pek çok sürprize gebe oldu ve Disney-Marvel ortaklığındaki bir dönemin sonunu temsil etti. Netflix-Marvel ortaklığının da sonu geldi. Jessica Jones, 14 Haziran 2019'da yayınlanan üçüncü sezonla ekranlara veda etti. Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil ve Iron Fist'ın oluşturduğu Marvel-Netflix yapımlarının da böylelikle sonu gelmiş oldu.
Netflix serilerinden Luke Cage, ilk sezonda büyük başarılar elde ederken; ikinci sezon itibariyle yerden yere vuruldu. Iron Fist'in her iki sezonu da en kibar tabiriyle "vasat" olarak kabul edildi. Daredevil'in üç sezonu da gerek eleştirmenlerden, gerekse Marvel hayranlarından tam puan aldı ancak Marvel ile Netflix arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı iptal edildi. İlk iki sezonu olumlu puanlar toplayan Jessica Jones ise, üçüncü sezonda olumlu notlar elde edemedi.
Krysten Ritter, Rachael Taylor, Eka Darville, Carrie-Anne Moss, Krysten Ritter, Rachael Taylor, John Ventimiglia, Benjamin Walker, Jeremy Bobb, AneesSheth, Mike Colter, Tijuana Ricks ve David Tennant gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip yapım, S. J. Clarkson, Billy Gierhart, Michael Lehmann gibi isimler tarafından yönetiliyor.
Marvel-Netflix ortaklığının son sezonunu simgeleyen eser, otoritelerden düşük puanlar aldı. 13 bölümden oluşan final sezonuna; Rotten Tomaetos 62/100, Metacritic ise 61/100 notunu layık gördüler. Bu da, son sezonun Jessica Jones serisinin TV otoritelerinden açık ara en düşük puan alan sezonu olduğu anlamını taşıyor.
İzleyicilerin de bu görüşlere katıldığını söyleyebiliriz. Kısacası Netflix, bir dönemin kapandığı dizide istenen başarıları elde etmenin uzağında kaldı.
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