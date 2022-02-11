JET Füzyon Reaktörü, Füzyon Alanında Dev Bir Adım Daha Attı!

JET Füzyon Reaktörü, füzyon enerji üretiminde önemli bir virajın daha dönülmesini sağladı...

  • Levent Öztürk
JET testleri ile füzyonda önemli bir adım atıldı

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