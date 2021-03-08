John McAfee ve Danışmanı, Kripto Para Dolandırıcılığı İle Suçlanıyor

Yazılım dünyasının en çık tartışılan isimlerinden biri olan John McAfee, danışmanı ile birlikte, kripto para dolandırıcılığı suçu nedeniyle tutuklandı.

McAfee'ye kripto para suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı John McAfee ve kripto para birimi ekibindeki danışmanı Jimmy Gale Watson Jr. aleyhine bir iddianameyi ortaya çıkardı. McAfee'nin büyük Twitter takipçi kitlesini kullanarak, kripto paraların reklamını yaparak 13 milyon dolarlık sahtekarlık yaptığı iddia ediliyor.

Adalet Bakanlığı Jimmy Gale Watson Jr.'un dün gece Teksas'ta tutuklandığını, John McAfee'nin ise Vergi Dairesi tarafından daha önce açılmış olan diğer suçlardan dolayı İspanya'da tutuklandığını açıkladı.

FBI Müdür Yardımcısı William F.Sweeney Jr. konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "McAfee ve Watson, iddialara göre sosyal medyayı bir pompalama ve boşaltma planını uygulamak için kullandılar ve kendilerine yaklaşık iki milyon dolar kazandırdılar. Buna ek olarak ICO'dan destek alarak, ancak destek aldıklarını açıklamayarak kripto para satışlarının promosyonunu yaptılar. Yasa dışı faaliyette bulunurken, eski hileleri gerçekleştirmenin yeni yollarını bulmak farklı sonuçlar üretmeyecektir. Yatırım sahtekarlığı ve para aklama planları federal yasalarla katı bir şekilde cezalandırılmaya devam edecek."

İkiliye açılan davada, toplamda 100 yıla kadar hapis cezası ve mali yaptırımlar söz konusu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik öğrenme ekranı!
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?

Günün En çok Okunanları
Tesla Engage Dönemi Başlıyor; Tesla Forumları Terk Ediyor
Razer Anzu Akıllı Gözlükleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması
Bir İnsana İki Farklı Koronavirüs Varyantı Bulaşır mı; Bulaşırsa Ne Olur?
Windows'un Sır Perdesini Kaldırıyoruz: 6 Gizemli Windows Sorusu

 

 