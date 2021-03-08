John McAfee ve Danışmanı, Kripto Para Dolandırıcılığı İle Suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı John McAfee ve kripto para birimi ekibindeki danışmanı Jimmy Gale Watson Jr. aleyhine bir iddianameyi ortaya çıkardı. McAfee'nin büyük Twitter takipçi kitlesini kullanarak, kripto paraların reklamını yaparak 13 milyon dolarlık sahtekarlık yaptığı iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı Jimmy Gale Watson Jr.'un dün gece Teksas'ta tutuklandığını, John McAfee'nin ise Vergi Dairesi tarafından daha önce açılmış olan diğer suçlardan dolayı İspanya'da tutuklandığını açıkladı.
FBI Müdür Yardımcısı William F.Sweeney Jr. konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "McAfee ve Watson, iddialara göre sosyal medyayı bir pompalama ve boşaltma planını uygulamak için kullandılar ve kendilerine yaklaşık iki milyon dolar kazandırdılar. Buna ek olarak ICO'dan destek alarak, ancak destek aldıklarını açıklamayarak kripto para satışlarının promosyonunu yaptılar. Yasa dışı faaliyette bulunurken, eski hileleri gerçekleştirmenin yeni yollarını bulmak farklı sonuçlar üretmeyecektir. Yatırım sahtekarlığı ve para aklama planları federal yasalarla katı bir şekilde cezalandırılmaya devam edecek."
İkiliye açılan davada, toplamda 100 yıla kadar hapis cezası ve mali yaptırımlar söz konusu.
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