John Wick Chapter 4'ün Ne Zaman Yayınlanacağı, Özel Video ile Duyuruldu!

Lionsgate, John Wick Chapter 4 için yeni bir çıkış tarihi duyurdu. Beklenen yeni John Wick filmi, 24 Mart 2023'te vizyona girecek.
Yayınlanan YouTube videosu, Çağrı merkezi ve mesaj panolarında çalışan kadınları, filmin yeni çıkış tarihini yayınlarken gösteriyor. Yöneticiler John Wick'in dosyasına bakarken, duyuru videosunda "Görüşürüz" (Be Seeing You) deniliyor.
John Wick 4, Mayıs 2019'da duyurulduğunda çıkış tarihi de 21 Mayıs 2021 olarak açıklanmıştı. Ancak COVID-19 nedeniyle çekimler ertelendi. 2022'de Anma Günü hafta sonu için yeni bir çıkış tarihi belirlendi, ancak devam eden pandemi nedeniyle bu da gerçek olamadı. Ve şimdi, yeni bir çıkış tarihine daha sahbiz. Umarız bu kez bir ertleme yaşanmaz ve hayranları, John Wick le buluşabilir.
Bu arada beşinci John Wick filminin de Ağustos 2020'de onaylandığını hatırlatalım. Dördüncü ve beşinci filmlerin 2021'de arka arkaya çekilmesi planlanmıştı ancak bu plan da sekteye uğramış durumda.
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