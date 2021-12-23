John Wick Chapter 4'ün Ne Zaman Yayınlanacağı, Özel Video ile Duyuruldu!

Uzun zamandır beklenen ve iki kere ertelenmek zorunda kalan John Wick Chapter 4 için artık yeni bir yayın tarihimiz var. Yayınlanan özel video, yeni yayın tarihini açıkladı!