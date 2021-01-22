Jüpiter'in Yüzeyine Ulaşabilseydiniz, Orada Sizi Ne Bekliyor Olacaktı?

Dev gezegen Jüpiter'in atmosferinden içeri girmeyi başarsanız, sizi nasıl bir ortam bekliyor olabilir? Pek ya yüzeye ulaşırsanız, orada ayakta durmanız mümkün mü?