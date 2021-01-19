NASA'dan tedirgin eden Türkiye paylaşımı

Türkiye'nin kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu artık hepimizi biliyoruz. İşte bu tehlike, NASA tarafından yayınlanan uydu haritalarına böyle yansıdı...

Büyük Tehlike, Haritalara Böyle Yansıdı

Ardı ardına gelen açıklamalardan sonra, ülkemizi tehdit eden ciddi bir kuraklık tehlikesinin kapıda olduğunu artık biliyoruz. Örneğin İstanbul'daki baraj doluluk oranları, son 15 yılın en düşük seviyesine kadar gerilemiş durumda. Yağışların da beklendiği kadar olmaması, ülke çapında tarımı olumsuz yönde etkileyebilir.

Geçtiğimiz yılın Ekim ve Aralık ayları arasındaki dönemde düşen yağış miktarının, 1981 - 2010 yılları arasındaki ortalamaya göre yüzde 48 oranında azaldığı bildiriliyor. Bu da, yer altı sularının da önemli oranda azalması anlamına geliyor.

Yukarıdaki harita, ülkemizdeki sığ yer altı sularının durumunu gösteriyor. Haritanın kaynağı, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uyduları. Haritadaki renkler ise, 1948 - 2010 yılları arası ile 11 Ocak 2021 tarihinin karşılaştırmasını temsil ediyor. Mavi alanlar daha fazla sığ yer altı suyunu temsil ederken, kırmızı alanlar yoğunluğun azaldığı yerler olarak dikkat çekiyor.

Bu uydu haritası da gösteriyor ki, ülkemizdeki yer altı sularının miktarı hemen her bölgede azalmış durumda. Şu sıralar yaşadığımız kar yağışlarının bu durumu ne kadar değiştireceği şimdilik belli değil. Ama elimizdeki suyu idareli kullanmamız gerektiği gerçeği, uzun süre değişmeyecek gibi görünüyor.  

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