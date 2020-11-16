Kablosuz Temizlikte HONOR'dan Yeni Akıllı Elektrikli Süpürge

HONOR'un evlerde akıllı ve güçlü temizlik sağlayan HONOR Choice CLEA Kablosuz Elektrikli Süpürgesi üst düzey emiş gücü ve antibakteriyel yapısının yanında kablosuz rahatlığında akıllı özelliklerle geliyor.

HONOR'dan Yeni Akıllı Elektrikli Süpürge!

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, akıllı ürün stratejisi kapsamında sunduğu HONOR Choice CLEA Kablosuz Elektrikli Süpürge ile evlerde akıllı temizliğe yardımcı olmaya hazırlanıyor.

HONOR Choice CLEA Elektrikli Süpürge'nin 10 koni barındıran hava döndürme teknolojisi sayesinde hava kanalı yüzde 35'ten fazla enerji verimliliği sağlıyor ve bu sayede diğer kablosuz elektrik süpürgelere göre tozu ve havayı çok daha iyi ayrıştırarak, dışarıya daha temiz bir hava veriyor. Standart kullanımda 65 dakikaya kadar süpürebilen HONOR Choice CLEA Elektrikli Süpürge, yaklaşık 3,5 saatlik bir sürede şarj olarak gün içerisinde birden çok defa kullanılabiliyor.

Baştan sona hijyen için antibakteriyel malzemeler

Her ne kadar elektrik süpürgeleri evde gözle gördüğümüz kiri ve tozu yok etmek için kullanılsa da üst düzey bir emiş gücüne sahip olan HONOR Choice CLEA Elektrikli Süpürge, yüzde 99'a kadar bakteri ve küfü filtreliyor. Hijyene öncelik veren HONOR, hava kanalında da yüzde 99,9'a kadar bakteri engelleme özelliğine sahip, sentetik Novaron iyon antibakteriyel teknolojisini kullanıyor. Süpürgenin dönen fırçalı ucu, hava kanalı ve toz haznesi de antibakteriyel bir kaplama barındırıyor.

Kablosuz rahatlık, akıllı temizlik

HONOR Choice CLEA Elektrikli Süpürge, güçlü ve hijyenik yapısının yanı sıra akıllı özellikleriyle de teknoloji severlerin ilgisini çekecek. Huawei AI Life mobil uygulaması üzerinden akıllı telefona bağlanan süpürge, bu uygulama sayesinde birçok farklı bilgiyi de kullanıcıya sunuyor. Uygulama üzerinden temizlenen alan, temizleme skoru, temizleme süresi gibi verilerle matematiksel olarak temizlik performansı konusunda bilgi alınabilirken, süpürgenin güç seviyesini ayarlayabilir, filtrelerin ömrüyle ilgili detaylı bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Süpürgenin üzerinde yer alan büyük ve şık ekran sayesinde de anlık bilgileri görebilmek mümkün.

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