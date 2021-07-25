Kaç kişi aşı olmadı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz koronavirüs aşısı olmayanların sayısını paylaştı.

Kaç kişi koronavirüs aşısı olmadı?

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