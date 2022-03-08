Kambur Balinalar Soyu Tükenmekte Olan Canlılar Listesinden Çıkartıldı!

Kambur balinalar, son birkaç yıla kadar yok olma tehlikesi yaşayan canlılar arasındaydı. Neyse ki yetkililerin yıllardır bu tür üzerinde verdiği uğraş sonuç verdi ve tam 60 yıllık çalışmanın sonunda Avustralya'nın tehdit altındaki türler listesinden çıkartıldı.
Avustralya hükümeti elde ettikleri başarıyı, "Bu, şimdiye kadar kaydedilen en görkemli hayvan kurtarma hikayelerinden biri," şeklinde nitelendirerek kutladı. Çevre Bakanı Sussan Ley de yaptığı açıklamada, "Bu, hala korunan bir göçmen tür olan kambur balinalar için koruma önlemlerinin kaldırılmasıyla ilgili değil, mevcut olağanüstü koruma çabalarının başarısının tanınmasıdır," dedi.
Kambur balinalar dünya çapında sularda bulunuyor, ancak Kuzey Atlantik, Kuzey Pasifik ve Güney Yarımkürede'de büyük yoğunluk gösteriyor. Son 100 yıldır artan balina avcılığı faaliyetleri sebebiyle türü tehlike altına giren kambur balinalar, 60 yıllık çalışmanın sonucunda şimdilik tehlikeden kurtulmuş gibi görünürken, Avustralya sularında son yıllarda sadece 1.500 civarında kambur balina kalmıştı. Tür koruma çalışmaları sonucundaysa bugün nüfusu 40 bin adete ulaşmış durumda.
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