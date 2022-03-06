Rusların İmha Ettiği Dünyanın En Büyük Uçağına Ait Görüntüler Yayınlandı!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, ülkenin dört bir yanından can sıkıcı haberler gelmeye devam ediyor. Kaybolan hayatlar, düşen uçaklar, patlayan bombalar arasında ise savaş muhabirleri görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Rus devlet televizyon kanalı da bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Dünya'nın En Büyük Uçağı olarak bilinen AN-225'in imha edildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ve şimdi imha görüntüleri, Rusya televizyonu tarafından yayınlandı.
Geçtiğimiz 27 Şubat tarihinde Ukraynalı yetkililer, dünyanın en büyük uçağı AN-225'in Rus güçleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı. Bu haberin ardından uçağın gerçek olup olmadığı konusunda internette spekülasyonlar ortaya çıkmıştı ki AN-225 hakkında son bilgi de Rus devlet televizyon kanalından geldi.
Görüntüler, Kiev yakınlarındaki Antonov Havalimanı'nda görev yapan bir Rus devlet televizyon kanalından geliyor. Antonov Havalimanı'nda Rus muhabirler tarafından tamamen imha edilmiş halde görüntülenen AN-225, artık uçamayacak durumda.
Russian State TV have released a report from Gostomel Airport, Kyiv. Remains of the AN-225, which has been completely destroyed can be seen in the background. pic.twitter.com/BgDAVhcqIa— Aurora Intel (@AuroraIntel) March 4, 2022
1980'lerde geliştirilen Antonov AN-225 Mriya ("rüya" veya "ilham" anlamına gelir), şimdiye kadar yapılmış en büyük kanat açıklığına ve en yüksek ağırlığa sahip uçak unvanına sahip bir Sovyet stratejik hava ikmal kargo uçağıydı. Ukrayna'daki birçok alanda özgürlüğün bir sembolü olarak görülüyordu ve küresel havacılık meraklılarından büyük bir takipçi kitlesine sahipti.
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