Rusların İmha Ettiği Dünyanın En Büyük Uçağına Ait Görüntüler Yayınlandı!

Dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen AN-225'in, Ukrayna havaalanında Rus güçleri tarafından imha edilmesinin görüntüleri yayınlandı...

  • Ercan Uğurlu
Dünyanın En Büyük Uçağının İmha Görüntüleri...

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Rusların İmha Ettiği Dünyanın En Büyük Uçağına Ait Görüntüler Yayınlandı!

 

 