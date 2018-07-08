Kameralar niye DCIM klasörünü kullanıyor?

Kamera ve telefonlarımız, fotoğrafları neden azimle DCIM klasöründe saklıyor? Açıklıyoruz...

Her kamera niye DCIM klasörünü kullanıyor?

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