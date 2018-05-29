Kapanan 5 Popüler Web Sitesi!

Bir zamanlar ünlü olan ancak çeşitli nedenlerle kapanan 5 web sitesini sıraladık.

Kapanan 5 Popüler Web Sitesi!
Megaupoad duruşması

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