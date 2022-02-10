Video İnceleme: Samsung Galaxy S22+ Elimizde

Samsung Galaxy S22 serisinin ortanca modeli Galaxy S22+, sahip olduğu özelliklerle Galaxy S22'nin açıklarını kapatıyor, Galaxy S22 Ultra'ya göz kırpıyor. Selef model Galaxy S21+'a göre yenilikler de barındıran Galaxy S22+, önemli özelliklere sahip. Peki, Galaxy S21+ sahipleri Galaxy S22+'a geçmeli mi ve Galaxy S22+'ın özellikleri neler?
Samsung Galaxy S22+ hakkında bilmeniz gerekenleri tek videoda bir araya getirdik. Daha sonra detaylı incelemesini de paylaşacağız, ancak en önemli özelliklerini hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz.
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