Video İnceleme: Samsung Galaxy S22+ Elimizde

Samsung Galaxy S22 serisinin ortanca modeli Galaxy S22+ özellikleri neler, Galaxy S21+'tan ne gibi farkları var ve satın alınır mı? İşte ilk inceleme notlarımız!

  • Ercan Uğurlu
Oynat Samsung Galaxy S22+ elimizde! Samsung Galaxy S22 serisinin ortanca modeli Galaxy S22+ özellikleri neler, Galaxy S21+'tan ne gibi farkları var ve satın alınır mı? İşte ilk inceleme notlarımız!

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