Karanlık Mod, Gerçekten Daha mı Az Pil Harcıyor?

Son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan OLED ekranlı akıllı telefonlarda, karanlık modun kullanılmasının pil ömrünü artırmaya yardımcı olduğuna inanılıyor. Bunun nedeni ise, OLED ekranların siyah içeriği gösterirken çok daha az güç tüketmesi veya neredeyse hiç güç tüketmemesi. Buna karşılık, açık renkli içeriği göstermek için tek tek piksellerin açılması gerektiğinden çok daha fazla güç tüketme eğiliminde oldukları bir gerçek.
Ancak yeni bir araştırma, karanlık modun akıllı telefonunuzun pil ömrünü önemli ölçüde iyileştirmesinin pek olası olmadığını gösteriyor. Purdue Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırma, karanlık modun akıllı telefonunuzun pil ömrünü hiç de sanıldığı kadar iyileştirmediğini gösteriyor.
Araştırma için araştırmacılar, Google Play Store'daki en popüler altı Android uygulamasını test etti: Google Haritalar, Google Haberler, Google Telefon, Google Takvim, YouTube ve Hesap Makinesi. Testler Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 5 ve Moto Z3 üzerinde yapıldı.
Her pikselin güç tüketimini ölçebilen Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP) adlı ekip tarafından geliştirilen bir araç kullanan araştırmacılar, karanlık modun yukarıda bahsedilen uygulamaların her birinde bir dakikalık etkinliği nasıl etkilediğini analiz etti.
Çalışma, çoğu kullanıcının akıllı telefonlarında otomatik parlaklığa sahip olma eğiliminde olduğunu ve bu da iç mekanda ekran parlaklığını yüzde 30-40 civarında tuttuğunu belirtiyor. Purdue araştırmacıları, ekran parlaklığı yüzde 30-50 arasındayken karanlık modun etkinleştirilmesinin ortalama olarak yalnızca yüzde 3 ila 9 pil gücü tasarrufu sağladığını söylüyor. Ancak bu, kullandığınız akıllı telefona bağlı olarak değişecektir.
Araştırmacılar, güç tasarrufundaki farkın o kadar küçük olduğunu buldular ki, çoğu kullanıcı farkı zar zor fark edecektir. Bununla birlikte, parlaklık seviyeleri ne kadar yüksek olursa, karanlık mod kullanıldığında güç tasarrufunun o kadar yüksek olacağının altını çiziyorlar. Yüzde 100 parlaklıkta, aydınlıktan karanlık moda geçmek ortalama yüzde 39 ila 47 pil gücü tasarrufu sağlayabiliyor.
Çalışmanın ortaya çıkarttığı bir başka ilginç bilgi ise, bir OLED ekranın daha düşük parlaklık seviyelerinde açık bir temayla tükettiği güç miktarının, karanlık mod etkinken daha yüksek parlaklık seviyelerinde tükettiği güçle aynı olduğu. Örneğin, araştırmacılar Pixel 5'teki Google Haberler uygulamasının, ekran parlaklığı yüzde 20'ye ayarlıyken ve aydınlık mod açıkken, karanlık mod etkinken ve parlaklık yüzde 50'ye ayarlandığındakiyle aynı miktarda güç tükettiğini buldu. Bu, karanlık modu kullanırken çok fazla güç kaybetmeden telefonunuzun parlaklığını artırabileceğiniz anlamına geliyor.
Tabii ki bu sonuçlar, sadece akıllı telefonunuzun pil ömrünü konu alıyor ve bu açıdan karanlık modun pek bir fark yaratmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Başka bir deyişle karanlık modun avantajının sadece yüksek parlaklık seviyelerinde belirgin olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, karanlık modun göz yorgunluğu açısından çok daha avantajlı olduğu da unutulmamalı...
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