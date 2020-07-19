Karavan nasıl kiralanır? Kira ne kadar? Karavan nasıl, kaç liraya yapılır?

Koronavirüs sürecinin gözdeleri arasında karavan da var. İzole bir tatil yapmak isteyenler nedeniyle karavana yönelik ilgi arttı. Karavan nasıl kiralanır, kiralarken nelere dikkat edilmeli? Karavan kiraları ne kadar? Peki, karavan nasıl yapılır, karavan yapmak kaç liraya mal olur?

Karavan nasıl kiralanır? Karavan nasıl yapılır?

İstanbul Life, pandemi sürecinin gözdesi karavanla ilgili mini bir rehber hazırladı. Karavan nasıl kiralanır, kiralarken nelere dikkat edilmeli? Karavan kiraları ne kadar sorusuna yanıt aranan rehberde kendi karavanını yapmak isteyenler ya da karavanda yaşamayı düşünenler için de öneriler var. Karavan nasıl yapılır, karavan yapmak kaç liraya mal olur? İşte yanıtlar:

KARAVAN NASIL KİRALANIR? KİRALAR NE KADAR

Turmobil Pazarlama Direktörü Can Topçu, karavan kiralamayı düşünenler için şu önerilerde bulunuyor:

  • Öncelikle hangi bölgeye seyahat edecegˆiniz ve hangi alanlarda konaklama yapacagˆınız çok önemli.
  • Örnegˆin çekme karavan ile gidebilecegˆiniz yerlerle motokaravanla gidebilecegˆiniz yerler arasında farklılıklar var. Bu açıdan yeni nesil karavanlar ve bu sene en çok talep gören aracımız 4×4 L200 Crawler gidebilecegˆi yerler, kullanım kolaylıkları açısından inanılmaz avantajlı.
  • I·kinci önemli bir noktaysa kapasite ve karavanların özellikleri açısından iyi analiz edilmesi.
  • Kullanım kos¸ulları, kapasite, teknik özellikler hepsi bir arada degˆerlendirilmeli.

KARAVAN KİRALARI NE KADAR?

Caretta: 325 TL

IZZ428:  500 TL

L200: 625 TL

KARAVAN NASIL YAPILIR? KAÇ LİRAYA MAL OLUR?

Rehberde Gökalp Saplı karavanda yaşanır mı sorusuna yanıt veriyor. Kendi karavanını yapan beden eğitimliği öğrencisi Süleyman Yücetaş ise karavan nasıl yapılır? Kaç liraya mal olur sorusunu yanıtlıyor.

5 ayda bir minibüsü karavana çeviren Yücetaş, işin püf noktalarını anlatıyor. Yücetaş, "Aracımı satıp ufak bir minibüsle karavan restorasyonuna başladım. Eski bir araç olduğu için bakımları, yeni boyası, iç dizaynı yaklaşık 5 ay sürdü. İlk olarak en zorlu süreç olan kaporta boya aksamını yeniledik" diyor. 

KARAVAN REHBERİ HABERİNİN DEVAMI 

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