Karavan nasıl kiralanır? Kira ne kadar? Karavan nasıl, kaç liraya yapılır?

Koronavirüs sürecinin gözdeleri arasında karavan da var. İzole bir tatil yapmak isteyenler nedeniyle karavana yönelik ilgi arttı. Karavan nasıl kiralanır, kiralarken nelere dikkat edilmeli? Karavan kiraları ne kadar? Peki, karavan nasıl yapılır, karavan yapmak kaç liraya mal olur?