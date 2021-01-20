Kärcher, Soğuk Kış Günlerinde de Yanınızda

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher'in birbirinden fonksiyonel ürünleri, soğuk kış günlerinde su baskınları, zemin ve cam temizleme işlerinizi kolaylaştırmak için en büyük yardımcınız olacak.

Kärcher, Soğuk Kış Günlerinde de Yanınızda

Beklenen yağışlar nihayet geldi. Bu hepimizi bir yandan sevindirirken bir yandan da düşündürmüyor değil. Alman temizlik teknolojileri devi  Kärcher'in birbirinden fonksiyonel ürünleri, soğuk kış günlerinde su baskınları, zemin ve cam temizleme işlerinizi kolaylaştımak için en büyük yardımcınız olacak.

Su basmalarına karşı SP 7 Dirt Inox dalgıç pompa

Kärcher'in yüksek performanslı kirli su dalgıç pompası SP 7 DİRT INOX su basmış bodrumlar ya da su basmış bina kazıları (azami 100 m³) ile büyük bahçe havuzları gibi drenaj alanlarını pompalamak için kusursuz bir şekilde tasarlanmış bulunuyor. Seviye sensörü sayesinde suyla temas ettiği anda çalışmaya başlayan ve su seviyesinin sensörün altına inmesiyle 15 saniye içinde kendiliğinden duran SP 7 DİRT INOX 5 yıllık ek garanti süresine de sahip. Üstelik yüzde 20 fiyat avantajı ile...

Zorlu buz kütlelerinin şansı yok

Kärcher Buharlı Temizlik Robotu ise buharla vakumun gücünü birleştiren mükemmel bir temizlik yöntemi sunuyor. Buharın gücüyle zorlu buz kütlelerinin eritilmesini sağlayan bu olağanüstü makine, vakumlama özelliği ile de buzdan geriye hiçbir şey bırakmıyor. Kärcher'in bataryalı ıslak-kuru elektrikli süpürgeleri de sıvıyı vakumlama özelliğiyle işlerinizi ciddi ölçüde kolaylaştıracak.

Arabanızın camları güvenle tertemiz

Kärcher şarjlı EDI 4 buz kazıyıcı ile buzu parça parça kazımak artık geçmişte kaldı. Artık EDI 4 buz kazıyıcı sayesinde arabanızın camından kalın, inatçı buz katmanlarını bile hızlı ve zahmetsizce çıkarmanız mümkün. Dönen diski ve altı adet sağlam plastik bıçağı sayesinde tek bir hareketle cama yapışmış buzları söküp atan kompakt buz kazıyıcı yuvarlak kenarları sayesinde herhangi bir çizik oluşmasını da engelliyor.

Kapalı ortamlarda kaliteli hava

Özellikle pandemi sürecinde soğuk kış günlerini yaşadığımız şu günlerde, kapalı ortamları havalandırma süreleri kısalırken, kapalı ortamlarda geçirdiğimiz zaman da arttı. Dolayısıyla bulunduğumuz ortamlardaki hava kalitesinin önemi çok daha arttı. Ofis ve ev gibi çokça zaman geçirdiğimiz mekanların hava kalitesini artırmak artık  Kärcher'in hava temizliyicisi AF 100 ile çok kolay. 100 m²'ye kadar olan alanlarda optimum hava kalitesi sağlayan cihaz, 20 dakika içinde havadaki tüm partikülleri yüzde 99,98 oranında hapsediyor. Lazer sensörlü AF 100 mobil hava temizleyici, havayı bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşenlerden arındırmak için 4 farklı filtre alternatifi sunuyor. Cihazın otomatik ve gece modu da bulunuyor.

Profesyoneller için eşsiz çözümler

Kärcher, üstün teknolojisini yansıtan ürünleri ile profesyonel alanlarda da kullanıcılarına olağanüstü temizlik çözümleri sunuyor. Binicili veya kompakt / itmeli zemin otomatları depolar, üretim tesisleri, alışveriş merkezleri, otoparklar veya havaalanları gibi geniş yüzeyli alanları temizlemek için ideal seçim. Zemini aynı anda süpüren, silen ve kurutan makineler ile havalar ne kadar yağışlı olsa da yerler kupkuru ve tertemiz olacak. 

Kärcher mağaza ve otel camlarının temizliğine yönelik geliştirdiği WV ürünleri ile de zahmetsizce istenen sonucu elde etmenizi sağlıyor. Batarya ile çalışan WVP 10 Adv Cam / Yüzey Temizleme Makinesi yatay veya dikey yüzeylerde ve hatta baş üstü yüzeylerde bile son derece konforlu kullanım sunuyor. Üstelik pencere ve seramik gibi tüm pürüzsüz yüzeyler için de ideal.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

Casper Nirvana X500 inceleme

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Battlefield 6 Hakkındaki Yeni Sızıntılar, Heyecan Verici Şeyler Söylüyor
Gelen Yorumlara Bakılırsa, Galaxy S21 Tasarımında Korkutan Bir "Hata" Var
Google'ın "Gizli" Rakibi DuckDuckGo, Tarihinin Bir İlkine Daha İmza Attı
Intel'den Önemli Ürünü İçin Üretimi Durdurma Kararı
Kayıp olduğu sanılıyordu! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

 

 