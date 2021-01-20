Kärcher, Soğuk Kış Günlerinde de Yanınızda

Beklenen yağışlar nihayet geldi. Bu hepimizi bir yandan sevindirirken bir yandan da düşündürmüyor değil. Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher'in birbirinden fonksiyonel ürünleri, soğuk kış günlerinde su baskınları, zemin ve cam temizleme işlerinizi kolaylaştımak için en büyük yardımcınız olacak.
Su basmalarına karşı SP 7 Dirt Inox dalgıç pompa
Kärcher'in yüksek performanslı kirli su dalgıç pompası SP 7 DİRT INOX su basmış bodrumlar ya da su basmış bina kazıları (azami 100 m³) ile büyük bahçe havuzları gibi drenaj alanlarını pompalamak için kusursuz bir şekilde tasarlanmış bulunuyor. Seviye sensörü sayesinde suyla temas ettiği anda çalışmaya başlayan ve su seviyesinin sensörün altına inmesiyle 15 saniye içinde kendiliğinden duran SP 7 DİRT INOX 5 yıllık ek garanti süresine de sahip. Üstelik yüzde 20 fiyat avantajı ile...
Zorlu buz kütlelerinin şansı yok
Kärcher Buharlı Temizlik Robotu ise buharla vakumun gücünü birleştiren mükemmel bir temizlik yöntemi sunuyor. Buharın gücüyle zorlu buz kütlelerinin eritilmesini sağlayan bu olağanüstü makine, vakumlama özelliği ile de buzdan geriye hiçbir şey bırakmıyor. Kärcher'in bataryalı ıslak-kuru elektrikli süpürgeleri de sıvıyı vakumlama özelliğiyle işlerinizi ciddi ölçüde kolaylaştıracak.
Arabanızın camları güvenle tertemiz
Kärcher şarjlı EDI 4 buz kazıyıcı ile buzu parça parça kazımak artık geçmişte kaldı. Artık EDI 4 buz kazıyıcı sayesinde arabanızın camından kalın, inatçı buz katmanlarını bile hızlı ve zahmetsizce çıkarmanız mümkün. Dönen diski ve altı adet sağlam plastik bıçağı sayesinde tek bir hareketle cama yapışmış buzları söküp atan kompakt buz kazıyıcı yuvarlak kenarları sayesinde herhangi bir çizik oluşmasını da engelliyor.
Kapalı ortamlarda kaliteli hava
Özellikle pandemi sürecinde soğuk kış günlerini yaşadığımız şu günlerde, kapalı ortamları havalandırma süreleri kısalırken, kapalı ortamlarda geçirdiğimiz zaman da arttı. Dolayısıyla bulunduğumuz ortamlardaki hava kalitesinin önemi çok daha arttı. Ofis ve ev gibi çokça zaman geçirdiğimiz mekanların hava kalitesini artırmak artık Kärcher'in hava temizliyicisi AF 100 ile çok kolay. 100 m²'ye kadar olan alanlarda optimum hava kalitesi sağlayan cihaz, 20 dakika içinde havadaki tüm partikülleri yüzde 99,98 oranında hapsediyor. Lazer sensörlü AF 100 mobil hava temizleyici, havayı bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşenlerden arındırmak için 4 farklı filtre alternatifi sunuyor. Cihazın otomatik ve gece modu da bulunuyor.
Profesyoneller için eşsiz çözümler
Kärcher, üstün teknolojisini yansıtan ürünleri ile profesyonel alanlarda da kullanıcılarına olağanüstü temizlik çözümleri sunuyor. Binicili veya kompakt / itmeli zemin otomatları depolar, üretim tesisleri, alışveriş merkezleri, otoparklar veya havaalanları gibi geniş yüzeyli alanları temizlemek için ideal seçim. Zemini aynı anda süpüren, silen ve kurutan makineler ile havalar ne kadar yağışlı olsa da yerler kupkuru ve tertemiz olacak.
Kärcher mağaza ve otel camlarının temizliğine yönelik geliştirdiği WV ürünleri ile de zahmetsizce istenen sonucu elde etmenizi sağlıyor. Batarya ile çalışan WVP 10 Adv Cam / Yüzey Temizleme Makinesi yatay veya dikey yüzeylerde ve hatta baş üstü yüzeylerde bile son derece konforlu kullanım sunuyor. Üstelik pencere ve seramik gibi tüm pürüzsüz yüzeyler için de ideal.
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